Faits divers en bref

Le samedi 17 décembre 2016 vers 9 h 40, le suspect s'est rendu au IGA Gazaille situé au 20, rue Évangeline à Granby. Il est entré dans le vestiaire des employés où il a fouillé les casiers non verrouillés. Il y a volé un trousseau de clés qu'il a ensuite utilisé dans le stationnement afin de trouver le véhicule correspondant et le voler.

Un homme d'environ 30 ans est recherché en lien avec le vol à l'étalage d'un haut-parleur d'une valeur de plus de 300 $.

Le samedi 5 décembre, vers 10 h 30, le suspect est entré au Wal-Mart de Granby, a pris un panier d'épicerie, s'est rendu dans le rayon de l'électronique et a retiré son manteau, qu'il a déposé dans le carrosse. Il a pris une boîte contenant un haut-parleur Bluetooth, retiré le dispositif d'alarme et dissimulé la boîte sous son manteau. Il s'est ensuite rendu aux toilettes avec son panier où il a défait et abandonné l'emballage. Il a quitté le magasin sans payer et est monté à bord d'un Mazda 3 bleu, 4 portes.

Le suspect mesure environ 1,68 m (5'5'') et pèse près de 82 kg (180 lb). Au moment du délit, il portait une casquette noire avec le logo Ferrari, un t-shirt bleu, un jean bleu, un manteau noir avec une ligne blanche sur les manches et un tatouage le long du bras droit.

Toute personne détenant une information susceptible d'aider à le retrouver peut communiquer avec la détective Joanie Lalande au jlalande@ville.granby.qc.ca ou au 450-776-8333, poste 3607. L'information peut aussi être transmise de façon anonyme auprès de l'organisme Échec au crime au 1-800-711-1800 ou via son site web.