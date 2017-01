Du verglas attendu dans la région

La Voix de l'Est

Selon Environnement Canada, un système dépressionnaire en provenance du Colorado amènera de la pluie qui pourrait se transformer en verglas en soirée pour les régions du sud du Québec.

L'heure de pointe de l'après-midi pourrait ainsi être plus difficile. De nombreuses surfaces telles que les routes, les trottoirs et les stationnements pourraient aussi devenir glacées.

Les gens sont invités à faire preuve de prudence et à prévoir quelques minutes de plus pour leurs déplacements si la pluie verglaçante se pointe le nez comme prévu. Les températures devraient varier entre -2 °C et 2 °C dans la région.

L'alerte météo d'Environnement Canada concerne les secteurs suivants : Granby, Waterloo, Marieville, Acton Vale, Saint-Hyacinthe, Brome-Missisquoi, Coaticook, Mont-Orford et Sherbrooke.