L'année des filles!

La Voix de l'Est

Bien qu'ils résident à Granby, les jeunes parents ont, pour une deuxième fois, décidé de se diriger vers l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (BMP) plutôt que vers le centre hospitalier de Granby. Ils souhaitaient profiter d'une chambre privée et côtoyer un personnel qu'ils qualifient de « chaleureux ».

« On voulait les avoir assez rapprochés, pour ensuite pouvoir se concentrer sur nos carrières », explique Karl Simard.

Travaillant tous les deux à la garderie privée Les Minis Apprentis, Karl et Mélanie ont rapidement senti le besoin de fonder une famille bien à eux. Et après la naissance de Théo il y a 21 mois, voilà qu'elle s'agrandit à nouveau.

« Il était environ 16 h quand elle a perdu ses eaux. On était à la maison tranquilles, on revenait de glisser au parc », indique Karl, âgé de 25 ans comme sa copine.

Pourtant, le poupon de six livres semblait plutôt pressé de rejoindre son frère Théo.

À leur arrivée, Karl et Mélanie ont appris, à leur grande surprise, que leur fille serait probablement le premier bébé de l'année dans la région. Pour marquer l'occasion, la direction de l'hôpital BMP leur a notamment remis un chien en peluche format géant.

Comme ce fut le cas pour Théo, le couple a choisi un prénom « court, qui peut s'écrire facilement » pour sa petite dernière.

« Et Romy, c'est quand même rare. On a 160 enfants à la garderie, donc on voulait un nom qui soit quand même original », ajoute Karl - « avec un K », doit-il souvent préciser.

Ironie du sort, Mélanie a été accompagnée par une infirmière prénommée... Romy, lors de l'accouchement.