Triste fin pour un Granbyen

On a plus tard appris qu'il s'agit d'un Granbyen âgé de 80 ans. « Pour l'instant, l'hypothèse qui domine est celle du geste volontaire », a indiqué lundi matin Guy Rousseau, porte-parole au Service de police de Granby.

« On a été informés que l'homme était décédé, et que les pompiers avaient de la difficulté à sortir le corps, explique le président de l'organisme à but non lucratif, Daniel Caron. (...) C'est pas un mandat qui est normal pour nous, mais on est capables de le faire. »

Une douzaine de membres de l'unité ont mis la main à la pâte. Deux d'entre eux sont descendus près des eaux glacées. « Ce sont des situations qui sont difficiles. Les gars devaient garder les deux pieds stables en tout temps. Il y a du courant à ce temps-ci de l'année. Le risque est là. »

Bien que le sort de l'homme laissât peu de place au doute, on a tout de même procédé à son transport vers l'hôpital. « Ça fait partie de la procédure normale », mentionne l'agent Guy Rousseau.

L'intervention tirait à sa fin lors du passage de La Voix de l'Est sur les lieux, peu avant midi.

On a alors pu constater qu'une portion du sentier longeant la rivière Yamaska avait été fermée. L'incident n'a toutefois pas occasionné d'impact majeur sur la circulation automobile dans ce secteur normalement fort achalandé.