La revue de l'année de La Voix de l'Est

L'année 2016 a été marquée par une panoplie d'événements dans le monde politique, en économie, en sports et dans le domaine judiciaire. La Voix de l'Est vous présente les moments qui ont marqué la dernière année. Voici ce qui a retenu l'attention en juillet.

La chute d'un arbre sème la terreur au parc Miner

Vision d'horreur au parc Miner. Pendant une soirée dansante organisée par l'école de danse latine Madessimo, le vendredi 15 juillet, un peuplier centenaire s'effondre sur le chapiteau. Des vents forts et des conditions climatiques orageuses auraient entraîné la chute du peuplier.

Résultat : 19 personnes ont été blessées parmi la centaine de personnes sur place. Fort heureusement, même si certaines personnes ont été grièvement blessées, on ne craint pas pour leur vie. Les ambulances ont fait des allers-retours répétés entre l'hôpital de Granby et le parc, au centre-ville, transportant les blessés qui nécessitaient une assistance plus immédiate.

Pompiers et policiers étaient également débarqués en grand nombre. Une cinquantaine de secouristes avaient été dépêchés sur les lieux. L'Unité de sauvetage de la Haute-Yamaska était également venue en renfort. Depuis ce triste épisode, la Ville de Granby ne prend plus de chance et abat un arbre dès qu'il présente un risque pour la sécurité de la population.