Troquer les médailles pour le stéthoscope

Katia Germain a une feuille de route impressionnante. Cette championne d'athlétisme médaillée une vingtaine de fois a entamé une carrière de journaliste à la station M105. Entre temps, elle a complété des études en droit et passé son barreau. « Le droit, c'était par intérêt pour le journalisme. Ce n'était pas dans mes plans de devenir avocate », confie la Granbyenne, qui est aussi mère d'une petite fille.

Elle goûtera quand même à cette profession pendant un an avant de reprendre la route du journalisme sur les ondes de TVA, puis à Radio-Canada.

Mais ce n'était pas assez pour elle, qui a toujours entretenu un intérêt pour la médecine et les sciences. « J'ai toujours la porte ouverte à me diriger dans cette direction-là. (...) Le journalisme est une véritable passion, mais à plus long terme, je me disais qu'il y aurait une partie de moi-même que je n'aurais pas exploitée », affirme celle qui, pendant sa grossesse, a entrepris des études pour obtenir les crédits liés aux cours de science nécessaires à son admission en médecine.

En janvier, la jeune femme de 32 ans entreprendra un stage dans cette spécialité à l'Institut Philippe-Pinel de Montréal, après quoi elle reviendra au Centre hospitalier de Granby (CHG) pour découvrir le département des soins intensifs et palliatifs. Au terme de ses études, Katia aura complété cinq stages au CHG, où elle espère démarrer sa carrière médicale. Elle hésite encore entre la médecine générale et la psychiatrie légale, qui rejoint du coup son intérêt pour le droit.

Le sport pour apprendre la discipline

Katia Germain ne voit pas nécessairement de lien entre l'athlétisme et la médecine, si ce n'est de la rigueur que lui a inculquée le premier qui lui est fort utile pour ses études, qu'elle qualifie d'intenses. « J'ai toujours travaillé et étudié en même temps que je m'entraînais près de 30 heures par semaine, illustre-t-elle. Ça m'a permis d'acquérir la discipline pour réussir à conjuguer tout ça avec ma vie de famille. »

La jeune femme dresse néanmoins un parallèle entre son métier de journaliste et la médecine, qui pourrait expliquer la cohabitation de ces deux passions en elle. « Ce que j'aime du journalisme et que je retrouve en médecine, c'est le contact avec les gens. J'aime établir des liens avec eux, leur poser des questions, élabore-t-elle. Poser un diagnostic, c'est un peu du travail d'enquête. Et puis faire un reportage, c'est parfois pour informer, mais c'est aussi pour faire une différence dans la vie de certaines personnes. »