L'Autodrome Granby souhaite diversifier ses activités en 2017

Le copropriétaire et promoteur de l'Autodrome Granby, Dominic Lussier, a confirmé à La Voix de l'Est que c'est une idée mijotant depuis quelques années qui pourrait voir le jour. Il n'a pas voulu fournir plus de détails afin d'éviter « qu'il y ait de la mauvaise interprétation et que les gens spéculent pour rien ».

« Je veux avoir la chance de bien pouvoir m'expliquer, de pouvoir répondre aux questions et même aux objections. C'est un sujet qui va demander une certaine délicatesse, mais je considère que c'est positif pour tout le monde et que ça va aider à faire rayonner la ville de Granby », a-t-il indiqué dans un bref entretien.

Le maire de Granby, Pascal Bonin, abonde dans le même sens, se disant très ouvert à trouver des moyens de diversifier les activités d'un « attrait économique et touristique important de la région ».

« On veut savoir auprès des citoyens ce qui serait bien reçu par eux et ce qui le serait moins. Le but n'est pas de les mettre devant un fait accompli, mais de pouvoir aider à nous orienter. On ne s'attend pas à faire l'unanimité, car c'est impossible, mais on souhaite une collaboration avec les citoyens », a-t-il affirmé.

« On a un autodrome qui va bien et qu'on veut maintenir dans l'avenir. Je crois que ce serait une bonne chose qu'on puisse y amener d'autres choses, pas nécessairement reliées à la course automobile. Il suffit de trouver un juste milieu pour tout le monde et ça pourrait être bénéfique », a-t-il ajouté.

«Mieux utiliser le terrain»

M. Lussier a avoué que le projet devrait permettre « de mieux utiliser le terrain et de ne pas être ouvert seulement 15 jours ». « Nous avons un grand terrain, qui comporte des installations comme un stationnement et des toilettes, par exemple. On veut faire un complément avec ce qui se fait déjà. Le but n'est pas de faire 200 jours de course et on ne veut pas plus déranger les gens du secteur », a précisé Dominic Lussier.

Dans la lettre envoyée aux gens du secteur de l'Autodrome Granby, on peut lire que le projet « suppose toutefois que la réglementation d'urbanisme soit modifiée pour tenir compte des nouvelles activités que M. Lussier prévoit de développer ».

On ajoute qu'« avant d'entamer quoi que ce soit au niveau de la réglementation d'urbanisme, le promoteur de projet et la Ville de Granby ont convenu d'un commun accord qu'il serait opportun de consulter de façon informelle les gens du voisinage ».

« Ça concerne le grand voisinage de l'Autodrome. On a envoyé plus d'invitation que pas assez. On ne veut pas se faire reprocher d'avoir bâclé le processus. On veut faire ça de la bonne façon, de bonne foi », a dit le promoteur de l'Autodrome Granby.

Le maire Pascal Bonin souhaite que beaucoup de citoyens se déplacent à la rencontre au Palace de Granby, alors que « plus d'une centaine de lettres ont été envoyées ». « Les absents ont toujours tort. On veut entendre ce que les gens ont à dire », souligne-t-il.

La rencontre sera présidée par le conseiller responsable du quartier concerné, Joël Desmarais. En plus de Dominic Lussier, le directeur du service de planification et de la gestion du territoire, Gabriel Bruneau, et l'urbaniste senior et chargé de projets au développement du territoire, Dominique Desmet, seront présents.