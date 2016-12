Sortie de route sur le 11e rang

Marie-Ève Martel

Un homme de 32 ans de Granby l'a échappé belle, dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors qu'il circulait sur le 11e rang en direction est, à Granby, il a perdu la maîtrise de son véhicule et a effectué de nombreux tonneaux avant de terminer sa course non loin de la rue de l'Islet.