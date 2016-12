Hausse du taux, baisse des taxes spéciales à Roxton Pond

La Voix de l'Est

Le taux de taxation générale de la municipalité passera de 72 ¢ à 75 ¢ par 100 $ d'évaluation. Cela lui permettra d'augmenter ses revenus de 142 493 $. L'argent servira entre autres à payer les salaires de deux nouveaux employés (urbanisme et loisirs) et la hausse salariale de

2 % consentie aux autres employés en 2016. « On offre de bons services aux citoyens. On a réussi à le faire sans augmenter les taxes depuis deux ans. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Nous devons les augmenter un peu », fait remarquer le maire Raymond Loignon.

L'administration municipale a renégocié à des taux très bas cette année ses prêts venus à échéance. Ceux-ci sont en lien avec d'importants travaux menés au village et autour du lac. Ainsi, les propriétaires dans le secteur du village qui ont profité du prolongement du réseau d'égout verront leur taxe spéciale être réduite de 27 ¢ à 17 ¢ par 100 $ d'évaluation. Ceux dont la propriété se trouve autour du lac, qui sont branchés depuis quelques années aux réseaux d'aqueduc et d'égout, paieront 215 $ ou 795 $, selon le secteur où ils se trouvent, en taxe spéciale 2017. Ce sont des baisses allant de 48 $ à 148 $ par unité de logement. « On va avoir ces taux d'intérêts pour cinq ans. Ça fait une grande différence pour nos citoyens », estime M. Loignon.

Une série d'autres baisses de taxes spéciales, en lien avec d'autres travaux et l'installation de poste de pompage, entrera en vigueur dans la nouvelle année. Signe de l'impact des nouveaux taux obtenus pour ses emprunts, le service de la dette (remboursement des intérêts et du capital) de la municipalité sera également en baisse en 2017 alors qu'il atteindra 1 607 193 $. Il était de 2 416 552 $ en 2016.

Les taxes de services vont toutes demeurer gelées (voir tableau : Gel des taxes de services).

Au final, le propriétaire d'une maison évaluée à 220 000 $ qui n'a aucune taxe spéciale à payer recevra un compte de taxes de 1937 $, soit une majoration de 66 $ (3,53 %). Une maison de même valeur qui profite des services d'aqueduc et d'égout et qui doit payer une taxe spéciale pour le prolongement de l'égout paiera 2499 $, soit 163 $ en moins (6,13 %) qu'en 2016 (voit tableau : Baisse des taxes spéciales).

Dans son budget adopté par le conseil, la municipalité prévoit obtenir des revenus 5 337 841 $. C'est 636 016 $ de moins qu'en 2016. L'écart s'explique par une réduction de 798 435 $ du remboursement qu'obtiendra la municipalité en 2017 du gouvernement provincial des prêts contractés au nom de Québec dans le travaux mentionnés plus haut. L'État bénéficie aussi de la baisse des taux d'intérêts sur ces prêts.