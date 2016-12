Un quintuplex détruit par les flammes

(Cowansville) C'était la désolation totale mercredi matin : un immeuble quasi centenaire à moitié effondré, des effets personnels épars sur les balcons et sur le terrain avant de la résidence, une cage à chien traînant sur le sol enneigé, rappelant qu'une bête a perdu la vie dans l'incendie d'un cinq logements de la rue James, mardi soir à Cowansville. La Sûreté du Québec enquête afin de déterminer la cause du sinistre, considéré comme suspect.

La Voix de l'Est

Les pompiers de l'endroit se sont précipités à l'immeuble abritant les 207 à 211 de la rue James peu après 19 h, a indiqué la porte-parole de la Sûreté du Québec, Aurélie Guindon.

Selon des témoins, une forte odeur de fumée était perceptible dans le quartier. Certains ont même indiqué avoir aperçu un panache gris s'élever vers le ciel.

Une trentaine de pompiers ont dû mettre l'épaule à la roue pour venir à bout du brasier, qui a été éteint vers 2 h 30 du matin. Les sapeurs de Dunham, Farnham et Sutton ont prêté main-forte à leurs collègues de Cowansville.

Les conditions hivernales, une importante couche de glace autour de l'édifice et la proximité des fils électriques et de haies de part et d'autre de l'immeuble ont compliqué le travail des pompiers, qui ont dû intervenir dans un espace restreint.

« À notre arrivée, toute la partie arrière, le balcon et l'annexe étaient embrasés. Ça s'est propagé au toit », a indiqué le directeur Gilles Deschamps.

L'immeuble de deux étages construit en 1920 est considéré comme étant une perte totale. Les dommages seraient évalués à plus de 300 000 $, a fait savoir M. Deschamps, ajoutant que son équipe de sapeurs était déjà intervenue à cet endroit au cours des dernières années.

Le propriétaire de l'édifice n'aura d'autre choix que de le démolir.