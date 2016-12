La région en bref

La Voix de l'Est

Le Centre des Congrès du Castel a connu une augmentation de 40 % par rapport à l'an dernier en ayant accueilli près de 5500 personnes pour les « partys » de bureau.

« C'est que cette année, plusieurs entreprises ont choisi de faire leur soirée un vendredi, au contraire des dernières années », explique Marie-Joëlle Bourdeau, directrice des ventes du Castel.

Pas moins de 43 groupes allant de 8 à 760 convives ont donc été reçus depuis la mi-novembre. Mais ce n'est pas seulement le Castel qui a profité de cette augmentation.

« Tous les surplus de nourriture ont été remis à l'organisme Le Passant pour le soutien et l'hébergement d'hommes en difficulté et le vestiaire était géré par les Cadets de Granby, qui pouvaient conserver tous les profits engendrés », indique Mme Bourdeau. Antoine Lacroix