L'actualité en bref

Les nouvelles chaises berçantes, qui répondent aux normes de salubrité et d'hygiène exigées dans le milieu, ont permis le remplacement de chaises plus anciennes.

« Quand M. Dion m'a approché pour faire un don à l'unité de psychiatrie, j'ai trouvé l'idée très intéressante, explique dans un communiqué le vice-président exécutif de Groupe Dutailier, David Fontaine. La santé mentale n'étant pas une priorité pour nos gouvernements, je me suis alors dit qu'en s'associant à cette cause, notre entreprise familiale pouvait aider d'autres familles et ainsi, faire une différence dans le quotidien de plusieurs personnes. Fournir un peu de confort et de réconfort à des gens dans le besoin, c'est un geste qui vient du coeur. »

Un téléviseur a aussi été commandité par SONXPLUS. Sur la photo : David Fontaine, la chef de service de l'unité de psychiatrie de l'hôpital de Granby, Anne Perron, le propriétaire de SONXPLUS Claude Viau et Jean-Philippe Dion. La Voix de l'Est