Vers l'avancement de l'industrie viticole

Il y a une semaine entraient en épicerie et en dépanneur les vins et les alcools artisanaux québécois. Certaines grandes surfaces préparaient ce moment depuis des semaines. C'est donc sans surprise que les consommateurs peuvent déjà trouver plusieurs produits de vignobles et cidreries de la région sur certains étals.

C'est le cas du Metro Plouffe de Bromont qui a placé les vins d'ici bien en vue dans l'entrée pour les jours à venir et qui a préparé un espace spécial pour l'après-temps des Fêtes.

C'est justement à cette épicerie que Léon Courville, vigneron et président de l'Association des vignerons de Brome-Missisquoi, recevait médias et confrères pour célébrer ce tournant. Les frères Pierre et Denis Paradis, députés de Brome-Missisquoi au provincial et au fédéral, ainsi que François Bonnardel, député de Granby qui a longtemps milité pour cette ouverture, étaient aussi de la fête.

« On a enfin un réseau qui va bien compléter, pense-t-on, nos autres modes de distribution, déclare M. Courville. La proximité avec le consommateur va être beaucoup plus facile dans un marché comme ici. »

« Les hésitations que plusieurs d'entre nous avaient pour prendre de l'expansion, pour planter d'avantage de vignes [risquent de s'estomper]. Je pense qu'on va enfin avoir une raison de [passer à l'action] et donner un coup de pouce à l'industrie pour qu'elle devienne plus grosse. On est encore tout petit comparativement aux autres provinces. »

Au Canada, on retrouve des vignobles en Colombie-Britannique (vallée de l'Okanagan), en Ontario (Niagara), en Nouvelle-Écosse et au Québec.