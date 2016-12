La Ferme Héritage Miner ferme ses portes

« Malheureusement, les démarches que la Ferme Héritage Miner a faites au cours des derniers mois dans le but d'obtenir un financement de dernier recours sont demeurées vaines. Ces démarches, faites entre autres auprès de la Ville de Granby, étaient motivées par un besoin bien réel, et urgent, mais non récurrent, considérant des résultats financiers des plus encourageants à moyen terme », est-il souligné dans le communiqué émis par la FHM.

La Ville de Granby a récemment refusé la demande d'aide financière de 125 000 $ maximum par année, sur une période de deux ans, déposée par la ferme. L'entreprise d'économie sociale a dû mettre à pied sa directrice générale, Jessica McMaster, en poste depuis octobre dernier, comme le révélait La Voix de l'Est en début de semaine.

Trois employés et des sous-contractants de longue date, toujours en poste, perdront donc leur emploi. La boutique de la Ferme demeurera ouverte jusqu'au 27 décembre. Les locations de salle seront honorées jusqu'au 7 janvier.

Question de faire revivre « ce coin de paradis », le conseil d'administration, présidé depuis peu par l'avocat Julien Cabanac, suggère néanmoins qu'un comité de relance soit mis sur pied.