L'actualité régionale en rafale

Il a en effet été résolu d'autoriser l'installation de panneaux d'interdiction de stationner sur le tronçon compris entre la rue St-Paul et la sortie du débarcadère, qui accapare un côté de l'artère. Ce faisant, il sera désormais interdit de garer son véhicule sur le côté opposé au débarcadère, et ce, en tout temps, a-t-on précisé.

Si vous habitez à Granby ou dans un rayon de 12 kilomètres du Mont Sacré-Coeur et que vous possédez des mangeoires, veillez à ce qu'elles soient bien garnies le mardi 27 décembre prochain, jour du recensement des oiseaux de Noël.

Tout au long de cette journée, des ornithologues amateurs du club des Observateurs d'Oiseaux de la Haute-Yamaska s'activeront à dénombrer la faune ailée de la région dans le cadre du recensement des oiseaux de Noël du territoire et l'activité autour des postes d'alimentation leur sera d'une grande utilité.

De plus, vous êtes invités à participer au recensement en faisant parvenir vos observations de cette journée par courriel à roncoohy@hotmail.com. Vous devez inscrire votre nom, le lieu, l'heure et toutes les espèces observées en indiquant le plus grand nombre vu en une seule fois. La Voix de l'Est