Légère hausse du compte de taxes à Acton Vale

La Ville a convenu d'abaisser le taux de base de 6,33 % afin de compenser la hausse du nouveau rôle triennal d'évaluation, très marquée dans les terres agricoles. Par conséquent, le compte de taxes des citoyens du secteur ville est majoré de 1,63 % et celui du secteur campagne - sans connexion au réseau d'égout et d'aqueduc - de 0,24 %. Les taxes de services resteront aux mêmes coûts.

Les propriétaires d'une demeure du secteur ville évaluée à 178 702 $, par exemple, verront ainsi leur compte de taxes augmenter de 31,10 $, passant de 1907,93 $ à 1938,98 $.

Acton Vale souhaitait un budget conservateur, «mais ça va être une année d'investissements quand même», indique le maire Éric Charbonneau. La Ville doit notamment investir pour vider ses étangs d'épuration, ce qu'elle n'a jamais fait. C'est pourquoi une dépense de 600 000 $ est prévue à cet effet au budget de 2017.

Emprunt

On investira aussi davantage pour rembourser l'emprunt lié à la mise aux normes de l'usine de filtration, en plus de s'attarder au réseau d'égout et à certaines routes. L'intersection des routes 116 et 139, très passante, sera refaite en 2017. On y installera des trottoirs et de nouveaux feux de circulation seront posés.

Après la remise à neuf du chalet des patineurs, de la piscine et du stade de baseball, Acton Vale souhaite offrir une nouvelle façon de profiter de la rivière Le Renne avec la location de kayaks. «Une belle façon de rester actif tout en contemplant la beauté de la municipalité sous un autre angle», mentionne la Ville dans un communiqué.

La culture aura aussi une place de choix avec la tenue de spectacles et de conférences au deuxième étage de la bibliothèque, fraîchement rénové. En 2017, Acton Vale travaillera aussi à un projet de construction d'une nouvelle rue dans le parc industriel.