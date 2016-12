La Voix de l'Est

Des éléments de preuve ont été recueillis sur place dans les heures qui ont suivi le drame par des techniciens en scène de crime. En plus de l'enquête policière, le bureau du coroner mène une investigation. Karine Blanchard

La police de Granby fait appel à la collaboration du public pour identifier trois personnes impliquées dans un vol commis au supermarché Provigo du boulevard Leclerc, le 22 octobre dernier.

Un homme et une femme âgés d'environ 30 ans se sont présentés à l'épicerie, ont pris chacun un panier à main et l'ont rempli de différentes denrées. Ils les ont ensuite déposés dans l'entrée et sont repartis.

Un autre homme est ensuite entré, a pris les deux paniers et est parti sans payer.

Les trois individus sont montés à bord d'un véhicule de marque Mazda, modèle protégé, gris. Toute personne qui possède des informations peut communiquer avec la détective Joanie Lalande au 450-776-8333 poste 3607 ou, de façon anonyme, avec Échec au crime au 1-800-711-1800. La Voix de l'Est