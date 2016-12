Incendie d'un hangar: deux pompiers blessés

La Voix de l'Est

Le feu s'est déclaré vers 12h40 dans le hangar à machinerie situé sur une propriété de la rue Mountain. Une vingtaine de pompiers de Granby et de Bromont ont été dépêchés sur place.

Le secteur étant dépourvu de borne-fontaine, des équipes étaient attitrées au transport d'eau entre leur point de ravitaillement et l'incendie. Un tronçon de la rue Mountain entre le chemin Bergeron et le boulevard Pierre-Laporte a été fermé à la circulation pour permettre aux pompiers de faire leur travail.

Pendant l'opération de déblayage du bâtiment qui était aussi utilisé comme atelier de mécanique, une partie du toit, à l'intérieur de la bâtisse, s'est détachée et a blessé deux pompiers en tombant sur eux. Ils ont été pris en charge par les paramédics et ont été transportés par ambulance à l'hôpital de Granby. Le directeur du Service des incendies de Granby, Pierre Lacombe, n'était pas en mesure de s'avancer sur la nature de leurs blessures, mercredi, mais il a précisé qu'ils étaient conscients pendant leur transport vers l'hôpital, où ils ont été examinés et ont reçu les soins appropriés.

Le feu aurait selon toute vraisemblance pris naissance dans le poêle à bois qui alimente le bâtiment en chauffage. Il s'agirait d'un feu de cheminée.

Les dommages sont évalués entre 20 000 $ et 30 000 $. Le propriétaire a réussi à sortir sa machinerie du hangar, réduisant ainsi les pertes causées par le brasier.