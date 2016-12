Église Notre-Dame: le Cégep versera un loyer annuel de 75 000$

(Granby) Le Cégep de Granby défraiera un loyer annuel de 75 000 $, plus les taxes applicables, à la Ville de Granby pour l'implantation de sa technique de génie mécanique à l'église Notre-Dame, selon le bail conclu entre les deux parties et entériné récemment par le conseil municipal.

La Voix de l'Est

Le bail, de 25 ans, prévoit entre autres que le loyer sera indexé annuellement et, qu'entre autres frais, les coûts de chauffage et d'électricité seront à la charge du Cégep.

« Le bail sera en vigueur à compter de la prise de possession des locaux. La fin des travaux (de réaménagement de l'église) est prévue au printemps 2018. Ils vont sûrement s'installer après parce qu'il va y avoir des laboratoires à aménager, des machines à installer avant le début des cours », a fait valoir le directeur général de la Ville, Michel Pinault.

En principe, c'est à compter de septembre 2018 que la technique de génie mécanique sera offerte à l'église, appelée à devenir le « pavillon Notre-Dame ». Des classes, des laboratoires et des ateliers d'usinage doivent être aménagés au sous-sol, tandis que d'autres salles de classe ainsi que des bureaux des professeurs sont prévus sur une partie du rez-de-chaussée.

Le Cégep devrait ainsi occuper 55 % de la superficie de la bâtisse, tandis que l'autre portion - principalement la nef - sera à la disposition de la Ville, selon le sommaire décisionnel remis aux élus, dont les médias ont obtenu copie.

Sous la responsabilité de l'organisme Vie culturelle et communautaire de Granby, la nef doit pour sa part être transformée en une salle multifonctionnelle afin d'en élargir la vocation. L'église Notre-Dame étant la plus vieille église catholique de Granby, les éléments patrimoniaux des lieux devraient être conservés, a-t-il été précisé. Les coûts totaux du chantier sont estimés à près de 9 millions $, dont un peu plus de 5 millions $ seront assumés par la Ville.

Agrandissement

Détail méconnu : le bail prévoit en outre qu'un agrandissement sur deux étages sera réalisé à l'arrière de l'église pour ajouter des pieds carrés pour le projet du Cégep, en remplacement du garage actuel. Celui-ci sera démoli, car il n'est plus fonctionnel, a confirmé mercredi le directeur du bureau de projets de la Ville, Daniel Surprenant. Cet agrandissement fait partie des travaux entrepris l'an prochain, ajoute-t-il. Selon l'étude préliminaire de réaménagement de l'église, d'autres salles de classe et ateliers d'usinage y seront déployés.

M. Surprenant laisse savoir que les plans finaux de l'endroit devraient être présentés à l'occasion d'une conférence de presse en février ou en mars 2017. Le mandat de construction pourrait par la suite être accordé en avril.

Début des travaux

Les élus ont par ailleurs entériné en début de semaine l'octroi d'une somme de 466 000 $ pour une première phase de travaux. Celle-ci prévoit la démolition du presbytère et du garage arrière de l'église ainsi que différents travaux de désamiantage, de décontamination, de démolition de dalles ainsi que d'enlèvement d'équipement de plomberie et d'électricité.

Si tout se déroule comme prévu, ces travaux seront réalisés à partir de la mi-février, soit avant les travaux de réaménagement de l'église, afin de permettre au concepteur d'avoir le plus d'informations possible pour réaliser les plans et devis finaux, dit Daniel Surprenant.

Récemment, le maire Pascal Bonin a affirmé que s'il n'en tient qu'à lui, un nouvel espace vert axé sur les étudiants pourrait être aménagé à la place du presbytère. Mais le sujet devrait faire partie des rencontres de consultation en février pour le réaménagement du centre-ville.