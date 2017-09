Julien réunit ses leaders

Insatisfait à la suite de la défaite en prolongation à Val-d'Or et du revers à Rouyn-Noranda, l'entraîneur Stéphane Julien s'est adressé à ses joueurs d'expérience.

« Ils n'ont pas une mauvaise attitude, mais je souhaite voir mes joueurs travailler différemment sur la glace. Je veux voir un sentiment d'urgence et une détermination. Ils doivent être constamment concentrés pour choisir la meilleure option lors de chaque situation et ce n'était pas le cas en Abitibi. »

Le pilote sherbrookois avait confié après ce premier voyage qu'il sentait ses joueurs fatigués mentalement et physiquement. À cause de la participation aux camps d'entraînement de la LNH, de la longue route, mais surtout à cause de l'absence des frères Nicolas et Samuel Poulin.

« On a bien joué à Val-d'Or en fin de match, mais on était incapables de sortir la rondelle de la zone, les défenseurs prenaient de mauvaises décisions et on a été punis beaucoup trop souvent. Le Phoenix est réputé pour être une équipe rapide et il faudra utiliser cette vitesse tout en travaillant plus intelligemment », avance Julien.

Une visite à Shawinigan

En quête d'une première victoire, le Phoenix visitera les Cataractes de Shawinigan mercredi soir.

« On a travaillé notre jeu en désavantage numérique et je tenais à ce que les gars puissent avoir des jambes fraîches mercredi, donc on a fait des exercices en conséquence lors de la pratique de mardi », souligne Stéphane Julien.

Les Oiseaux ont accordé cinq buts en neuf désavantages numériques et même un en avantage numérique lors du dernier week-end.

« Les gars doivent être plus déterminés à sortir la rondelle de la zone », note l'entraîneur.

Blessé à l'épaule, Kevin Gilbert ratera un troisième match consécutif. Samuel Poulin sera également absent à cause de maux de tête, mais pourrait participer au match d'ouverture à Sherbrooke samedi après-midi.

Nathaël Roy a donc été rappelé des Cougars du Collège Champlain. « Il est le meilleur de son équipe jusqu'à maintenant », informe Julien.

Evan Fitzpatrick se retrouvera sur le banc pendant que son homologue Brendan Cregan amorcera une première rencontre cette saison après avoir été parfait en remplacement de Fitzpatrick à Rouyn-Noranda samedi.

Luke Green sous contrat

Malgré sa blessure à l'épaule, le défenseur du Phoenix Luke Green a signé un contrat de trois ans d'une valeur annuelle de 846 700 $ avec les Jets de Winnipeg.

Âgé de 19 ans, le choix de troisième ronde en 2016 ratera au moins cinq mois d'activités. Les Jets avaient déjà annoncé leur intérêt envers Green et l'ont confirmé lundi.

« C'est un sentiment particulier. Je dois remercier tout le monde qui m'a aidé à atteindre ce but », a écrit Green sur Twitter.