Une dernière évaluation avant le début de la saison

« Je profite de tout ce temps pour préparer les joueurs en vue du début de la saison. Chaque journée est importante pour moi. On compte plusieurs nouveaux joueurs qui doivent apprendre le système de jeu. Et même les vétérans doivent se familiariser avec les nouvelles stratégies. Dans le junior majeur, il faut répéter et encore répéter afin que tout le monde adhère au système », a noté l'entraîneur des Oiseaux.

Les Saguenéens de Chicoutimi visiteront le Palais des sports le samedi 30 septembre lors de l'inauguration de la saison locale du Phoenix. D'ici là, les Sherbrookois doivent affronter les Foreurs de Val-d'Or, les Huskies de Rouyn-Noranda et les Cataractes de Shawinigan sur la route.

Encore une fois, les meilleurs joueurs du Phoenix manqueront à l'appel vendredi à cause des camps d'entraînement de la LNH. Seul Mathieu Olivier est revenu de son camp avec les Predators de Nashville.

Voilà pourquoi Jonathan Lortie et Jeremy Rainville ont été rappelés par le directeur général Jocelyn Thibault.

« J'aurai alors l'occasion de mieux les évaluer. Nous ne pouvions pas faire appel aux joueurs du midget AAA et du junior AAA à cause du début des activités dans ces circuits. Le retour de Mathieu Olivier nous aidera aussi grandement. »

Resserrer la défensive

Le Phoenix a accordé deux buts lors de ses deux dernières parties contre les puissants Tigres. Vendredi, Stéphane Julien espère voir sa défensive se resserrer.

« L'important lors des parties préparatoires, ce n'est pas le résultat, mais la façon dont on joue et même si je n'ai pas vu de nombreuses erreurs en défensive, j'aimerais quand même que tout le monde soit plus responsable. On a fait quelques séances vidéo et il faut déjà se concentrer sur cet aspect de notre jeu. »

Brendan Cregan sera devant le filet du côté des visiteurs. Il n'aura toutefois pas à affronter le capitaine Nicolas Guay, l'Européen Pavel Koltygin et Marc-Olivier Duquette, qui participent aussi à leur camp respectif dans la grande ligue.

Des révélations

Stéphane Julien a pu constater lors du dernier camp que ses joueurs n'avaient pas chômé cet été. Personne ne se l'est coulé douce selon lui.

« Les révélations du camp sont sans aucun doute Evan MacKinnon et Kevin Gilbert. Evan a connu une première saison un peu plus difficile et Kevin a subi de nombreuses blessures, mais ils ont été dominants dans plusieurs aspects. Ils amènent beaucoup de vitesse à notre équipe. Voilà justement ce que notre club recherche », conclut Stéphane Julien.