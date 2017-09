Un long camp de sélection pour les défenseurs

L'entraîneur Stéphane Julien ne misera que sur deux défenseurs ayant plus d'une saison d'expérience derrière la cravate : Thomas Grégoire et Luke Green. Le troisième défenseur plus expérimenté : Vincent Lampron avec 65 matchs dans la LHJMQ, suivi de près par Connor Senken avec 53 parties dans l'uniforme des Wildcats de Moncton.

De son côté, Yann-Félix Lapointe a porté les couleurs du Phoenix durant 34 rencontres et Olivier Crète-Belzile a joué un match à Sherbrooke la saison dernière. Malgré ses 19 ans, Lavoie fera ses débuts dans le junior majeur tout comme la recrue Alexandre Joncas, âgé de 16 ans.

C'est donc dire que six défenseurs batailleront afin d'obtenir un maximum de temps de jeu au sein de la brigade défensive.

« Ils sont tous dans la même situation, admet Stéphane Julien. On a deux défenseurs établis en Luke Green et Thomas Grégoire. Par la suite, ce sera aux autres à déterminer leur rôle selon leurs performances. Au départ, j'évaluerai leur engagement durant les parties. S'ils sont intenses, ils auront de bonnes chances de jouer régulièrement. La relance est importante aussi pour nous, parce que nous formerons une équipe rapide. D'ailleurs, qu'ils soient offensifs ou défensifs, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance dans ma prise de déci-

sion. »

Des États-Unis à Sherbrooke

Malgré ses deux saisons aux États-Unis dans la USPHL et la PSHF avec les Aviators de New York et l'Academy Sommet, Jean-Mathieu Lavoie sera considéré comme une recrue dans la LHJMQ.

« Je suis content de mon choix. Le junior majeur, c'est différent du hockey aux États-Unis. Les joueurs sont plus habiles et plus rapides ici et je pense pouvoir amener à l'équipe ce que j'ai appris aux États-Unis en jouant un style de hockey plus robuste. Je suis bon dans les premières passes et je suis très défensif. Je pense avoir ma place en jouant de cette façon! » dit-il.

Lavoie sait très bien qu'il devra faire ses preuves durant toute la saison.

« Notre utilisation dépendra des efforts que nous mettrons durant les entraînements. Puis celui qui fera le travail lorsqu'il sera appelé à jouer pourra conserver son poste au sein de l'alignement partant. »

Mais pourquoi a-t-il quitté les États-Unis afin d'évoluer à Sherbrooke?

« Mon objectif est de monter dans la LNH et de gagner ma vie en jouant au hockey. Le Phoenix pourrait me donner cette chance. Sherbrooke était la place idéale pour moi. Je ne tenterai pas de voler le travail aux autres. J'ai mon propre style de jeu. Il y a des défenseurs plus offensifs, mais ma force est de gagner mes batailles dans les coins, d'empêcher l'adversaire de marquer et d'écouter les demandes de mes entraîneurs. »

« Jean-Mathieu a la stature et l'expérience pour occuper un rôle de joueur régulier avec nous, confie le pilote des Oiseaux. Il semble de plus en plus à l'aise, tout comme Joncas et Crète-Belzile entre autres. Je regarderai la progression de tout le monde et on aura à prendre des décisions de match en match. Les jeunes doivent pousser les vétérans à être meilleurs chaque jour. Voilà la raison pour laquelle on a décidé de garder huit défenseurs. »