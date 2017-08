Les vétérans du Phoenix s'occupent des jeunes Voltigeurs

Dans un gain de 6 à 2 du Phoenix, Thomas Grégoire (trois mentions d'aide), Félix Robert (un but, deux passes) et Evan MacKinnon (trois buts, une passe) ont fait la barbe aux recrues de Drummondville, qui étaient nombreuses dans l'alignement.

« J'ai profité de mes chances et j'ai tellement reçu de belles passes ce soir, a souligné MacKinnon, qui disputera sa deuxième saison dans la LHJMQ. J'étais bien entouré sur la glace. Je dois me faire davantage confiance, utiliser ma rapidité et tirer encore plus. Je dois ainsi prouver que je peux être un joueur d'impact cette saison. »

Evan Fitzpatrick disputait pour sa part un premier match préparatoire et a bloqué 38 des 40 tirs dirigés vers lui.

« Je suis resté calme sans trop m'énerver même si c'était ma première partie prépartoire. Je dois encore travailler certaines choses avant le début de la saison et c'est normal! » a indiqué le portier numéro 1 du Phoenix.

Chez les nouveaux membres des Oiseaux, Samuel Poulin s'est inscrit au pointage avec deux mentions d'aide et Olivier Crète-Belzile a amassé une mention d'aide.

Kevin Gilbert et Evan MacKinnon ont ouvert la marque en première période, suivis de Félix Robert et Benjamin Tardif au second tiers. MacKinnon a ajouté un deuxième but 30 secondes avant de voir Gregory Kreutzer brisé la glace pour les visiteurs.

MacKinnon a complété son tour du chapeau au dernier vingt et Brandon Skubel a réalisé le deuxième et dernier filet des Voltigeurs.

« Je suis content de voir mes jeunes vétérans jouer avec confiance. Ils sont arrivés en forme au camp et ça parait », admet l'entraîneur Stéphane Julien.

Donovan et Robinson s'en vont

À la fin de la partie, deux attaquants ont été retranchés : le robuste Ryan Donovan et l'Ontarien Cameron Robinson. Il ne reste que deux autres attaquants à remercier avant de confirmer l'alignement officiel du Phoenix.

C'est donc dire que Jean-Mathieu Lavoie et Alexandre Joncas ont gagné leur poste à la ligne bleue du Phoenix, puisque la brigade défensive est maintenant complète.

Notons par ailleurs que Mathieu Olivier a été suspendu pour trois parties après une mise en échec par derrière effectuée jeudi contre les Olympiques de Gatineau.