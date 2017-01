Sherbrooke en mode séries

(Sherbrooke) Plus la saison avancera, plus le Phoenix devra jouer avec un sentiment d'urgence. Du moins, c'est ce que souhaite l'entraîneur Stéphane Julien, qui aimerait voir ses troupiers vaincre les Tigres de Victoriaville vendredi soir et les Mooseheads d'Halifax samedi après-midi au Palais des sports.

Pour y parvenir, le Phoenix compte livrer le même type de prestation qu'à Blainville-Boisbriand le week-end dernier.

« On a connu une bonne semaine d'entraînement et je pense que mes joueurs ont déjà oublié leur victoire surprise contre l'Armada. On ne peut pas se permettre d'être trop confiants. Les Tigres possèdent un bon punch offensif. Je veux voir les gars être disciplinés, utiliser leur vitesse tout en étant prudents. Notre rapidité est notre force et notre offensive aussi. On occupe le deuxième rang en avantage numérique, mais l'avant-dernier en désavantage numérique », informe le pilote sherbrookois.

Les joueurs sherbrookois n'ont donc pas l'intention de tomber dans un excès de confiance.

« Tout est à recommencer après notre victoire contre l'Armada, clame l'assistant-capitaine Thomas Grégoire. On a pu nous reposer un peu cette semaine après nos trois parties en trois jours. Notre semaine d'entraînement a fait du bien. »

Les Tigres se situent au 8e rang et possèdent neuf points de plus que le Phoenix.

« Ce n'est peut-être pas l'Armada, mais contre Victoriaville on ne peut pas tomber dans un excès de confiance, soutient l'ancien membre des Félins, Simon Lefebvre. On est jeunes et on ne peut pas penser gagner sans fournir l'effort. Pour gagner vendredi, on devra tester le gardien James Povall le plus souvent possible. »

Des retrouvailles

Après avoir été échangé contre Chase Harwell, Lefebvre se dit fébrile à l'idée de revoir son ancien club.

« C'est toujours bizarre d'affronter ses anciens coéquipiers, mais il n'y a pas d'amis sur la glace, admet-il. Je connais bien les Tigres évidemment et j'ai essayé de donner quelques conseils aux gars, mais l'équipe a changé, donc je laisse les entraîneurs nous préparer pour ce match. Les Tigres possèdent de bons éléments offensifs et ils sont hargneux. Ce ne sera pas facile, mais on peut surprendre encore une fois. »

Et pour ce qui est de samedi contre la 12e équipe du circuit?

« Les Mooseheads nous ressemblent beaucoup : ils sont jeunes, talentueux et sont bien organisés. Cette deuxième partie en autant de jours constituera un beau défi pour nous », croit Stéphane Julien.

En vitesse

Victime d'une commotion cérébrale subie contre l'Armada de Blainville-Boisbriand, Cody Donaghey ne participera pas à la rencontre de vendredi soir. Alexander Krief retrouvera donc son poste à la ligne bleue.

*****

Nicolas Poulin est encore ralenti par des maux de dos causés par un surentraînement. L'attaquant ratera la partie contre les Tigres. Kevin Gilbert réintègrera l'alignement.

*****

Evan Fitzpatrick sera envoyé devant le filet pour affronter les Félins.

*****

Nico Hischier ratera la rencontre de samedi contre le Phoenix, puisque le joueur des Mooseheads rejoindra son équipe étoile dans le but de participer au match des espoirs de la LCH lundi.