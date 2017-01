Fontaine fait mal au Phoenix

«J'essaie d'être un élément important pour l'équipe et je suis capable d'en prendre, a lancé Fontaine après la victoire. Mon entraîneur le sait et je l'ai prouvé ce soir avec mes partenaires de trio. J'essaie de prendre confiance en ne manquant pas mes chances de marquer, surtout pas contre le Phoenix.»

À la surprise générale, Sherbrooke a pris les devants par deux buts en première période contre la meilleure équipe de la LHJMQ, et ce, grâce à Hugo Roy. Le capitaine a d'ailleurs remercié Julien Pelletier pour avoir fabriqué tout le jeu sur son premier but. Roy a ensuite débordé la défensive adverse pour doubler l'avance des siens.

«Notre trio s'est réveillé ce soir après avoir été plutôt silencieux dernièrement», s'est réjoui Hugo Roy.

Des Huskies supérieurs

Puisque les Huskies ont tout de même dominé les locaux en contrôlant la rondelle durant tout le premier vingt, on était en droit de s'attendre à voir la troupe de Gilles Bouchard revenir de l'arrière et c'est ce qui arriva.

Gabriel Fontaine est sorti de sa coquille au second tiers en marquant un but en avantage numérique.

Lane Cormier l'a imité plus tard en deuxième période avec l'avantage d'un homme et Fontaine a refait le coup à Brendan Cregan à peine 28 secondes plus tard.

«C'est l'histoire de notre saison, estime le capitaine sherbrookois. On prend l'avance et on trouve le moyen de permettre à l'adversaire de revenir de l'arrière. Notamment à cause des mauvaises punitions. On n'a donc pas réussi à conserver l'avance. On ne peut pas arrêter de travailler contre Rouyn-Noranda.»

«Deux punitions ont coupé les jambes de mes joueurs et on dormait au gaz sur le troisième but. On doit voir ca comme de l'expérience supplémentaire dans nos bagages», a clamé le pilote des Oiseaux, Stéphane Julien.

«On a commencé le match un peu trop tranquillement à mon goût, a renchéri le membre de la Meute Gabriel Fontaine. Après ça, on s'est retroussé les manches. Après avoir obtenu l'avance, on s'est toutefois mis à tricher, ce qui a donné la chance au Phoenix de revenir de l'arrière.»

La logique était respectée. Après 40 minutes de jeu, ceux qui occupent la tête du classement menaient par un but.

Cinq minutes d'inattention

Alexandre Fortin a donné un léger coussin aux visiteurs dès la reprise du jeu en troisième période et Julien Pelletier s'est assuré de garder son équipe dans le match en déjouant Olivier Tremblay.

Le but gagnant revient à Antoine Waked et malgré la tentative de remontée de Marek Zachar, les Oiseaux ont dû s'avouer vaincus.

«Je ne peux pas en vouloir à mes joueurs, a admis Stéphane Julien. Les gars ont vraiment fourni l'effort, mais ils ont arrêté de patiner pendant cinq minutes tout en prenant de mauvaises punitions. On affrontait la meilleure équipe du circuit et on devait jouer une partie presque parfaite sans passage à vide.»