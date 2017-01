Un vrai vendredi 13

«Mon travail, c'est d'être toujours prêt, a rappelé Cregan. Je l'étais ce soir même si j'ai accordé un but sur le premier lancer. Se faire accueillir par une échappée, ce n'est jamais l'idéal. Mais je ne suis pas content. Fitzpatrick et moi, on forme un duo et quand on gagne, on gagne en équipe et c'est la même chose quand on perd.»

«Fontaine et Tremblay ont été parmi nos meilleurs ce soir et sans eux, le match aurait été très différent», considère la recrue de Rouyn Rafaël Harvey-Pinard.

Mais Gabriel Fontaine, échangé l'an dernier contre Pelletier, a fait mal à son ancienne équipe en réalisant le sixième et dernier but de sa troupe.

Peter Abbandonato a accueilli Cregan avec un but en échappée, mais le Phoenix a finalement profité du facteur chance pour une première fois de la soirée avec un but de Thomas Grégoire, qui a lancé sur la jambière d'un adversaire pour ensuite déjouer Olivier Tremblay. Ce dernier disputait un premier match dans l'uniforme de la Meute.

Alexandre Fortin en a rajouté au second vingt et Gabriel Fontaine a montré la porte de sortie au gardien du Phoenix.

Gabriel Fontaine a été nommé la première étoile du match: «Après avoir compté cinq buts, on a levé le pied un peu. On est capables de jouer mieux que ça. Je connais du succès contre le Phoenix et ça va bien cette saison. Je garde mon jeu simple et ça marche.»

Olivier Tremblay s'est dit satisfait de son premier match devant le filet des Huskies après avoir bloqué 22 tirs: «Les gars m'ont donné une belle avance. Ils ont assuré devant moi. J'étais un peu nerveux de jouer devant mon nouveau public. J'évolue pour une équipe championne et je suis content de voir que notre club a encore des chances cette année.»

Johnatan Legault était de retour à Rouyn-Noranda quelques semaines après la transaction l'amenant à Sherbrooke: «Ce n'était pas le retour souhaité. On veut toujours gagner contre notre ancienne équipe. C'est dur sur le moral. Les Huskies sont bons, on doit profiter de nos chances et réduire les erreurs contre eux, ce qu'on n'a pas fait ce soir.»

L'entraîneur des Huskies n'était pas totalement satisfait de sa troupe: «On manquait de hargne, on a été meilleurs en deuxième période et ce n'était pas notre meilleur match. Les gars en ont fait juste assez pour gagner et ça, je n'aime pas ça.»

Le Phoenix a pris la direction de Val-d'Or vendredi soir afin d'affronter les Foreurs samedi en soirée.