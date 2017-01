Cody Donaghey en renfort

Le défenseur de 20 ans Cody Donaghey a été acquis par le Phoenix. En retour, les Foreurs de Val-d'Or obtiennent le défenseur de 19 ans Skylar Strumas ainsi qu'un choix de 8e ronde en 2017.

Plus tôt, les Foreurs avaient obtenu les services de Donaghey, mais ce dernier a refusé de quitter Charlottetown pour se rendre à Val-d'Or. En 37 parties cette saison, le défenseur a obtenu dix buts et 25 mentions d'aide. En septembre 2014, il a signé un contrat de trois ans avec les Maple Leafs de Toronto.

« Il est un peu victime de l'arrivée de Carl Neill à Charlottetown et il nous restait une place pour accueillir un joueur de 20 ans. On est heureux d'obtenir ce défenseur dominant qui demeurera avec nous jusqu'à la fin de la saison », a indiqué le directeur général.

Le Phoenix constitue la sixième équipe pour laquelle Donaghey a évolué dans la LHJMQ.

« Mon adjoint Jean Gagnon et notre recruteur Alain Préfontaine connaissent bien Cody pour l'avoir vu jouer chez les Remparts et je n'ai entendu que de bons mots sur lui », ajoute Thibault.

Départ de McLeod,

Demuy et Lapointe

L'organisation sherbrookoise a aussi profité de la tenue du point de presse de vendredi afin d'annoncer le départ de l'attaquant de 19 ans Patrice Demuy, qui a été soumis au ballottage. S'il n'est pas réclamé, il se rapportera à son équipe junior AAA, les Inouk de Granby.

La recrue Brock McLeod a également été renvoyé à la maison afin qu'il puisse retrouver la forme avec son équipe junior A dans les Maritimes. Atteint d'une mononucléose en début de saison, McLeod n'avait toujours pas réussi à retrouver son rythme habituel.

Notons également que le jeune Yann-Félix Lapointe poursuivra son développement dans le circuit collégial avec les Cougars de Champlain.

« Yann-Félix aura la chance de jouer davantage avec les Cougars et il sera encore proche de nous, donc ce sera facile de le ramener dans l'alignement », a indiqué Jocelyn Thibault.

McLeod sera quant à lui de retour dans l'entourage de l'équipe lors du prochain camp d'entraînement.

« Brock McLeod a été malchanceux avec sa maladie. Il demeure sur notre liste et on espère le revoir en forme et en confiance, tout comme Yann-Félix Lapointe. Patrice Demuy est pour sa part victime de notre cure de rajeunissement », précise l'entraîneur Stéphane Julien.

Un plan à respecter

Les récentes décisions du Phoenix ont été prises afin de permettre à la formation d'atteindre son apogée dans un futur rapproché.

« On avait un plan au début de la saison et on le respecte. On tient à donner une chance aux plus jeunes de se développer afin de construire pour le futur, et ce, dans la victoire. En un an, on a redressé l'équipe. On souhaite connaître une bonne fin de saison, participer aux séries et causer la surprise », a résumé Thibault.

« On a fait un bon travail en allant chercher des jeunes qui ne trouvaient pas leur place avec leur ancienne équipe, comme Luke Green, Evan MacKinnon et Simon Lefebvre, a souligné Stéphane Julien. Avec l'ajout de Cody Donaghey, on entoure mieux les jeunes. Son expérience dans le circuit sera profitable. On a maintenant un beau top 6 défensif et avec le retour de Nicolas Poulin, on recherchera la constance. »