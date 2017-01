Le Phoenix échange Neill et Harwell

D'abord, l'équipe s'est départie de son capitaine, le défenseur de 20 ans Carl Neill, échangé aux Islanders de Charlottetown. En retour, le Phoenix empoche au moins quatre choix au repêchage, dont au moins deux de deuxième ronde en 2018.

Le détail exact de la transaction sera connu jeudi matin.

Un peu plus tôt dans la journée, le Phoenix avait lancé le bal en transigeant l'attaquant américain Chase Harwell aux Tigres de Victoriaville en retour de l'attaquant format géant Simon Lefebvre et d'un choix de sixième ronde au repêchage de 2017.

Ainsi, le Phoenix de Sherbrooke a véritablement amorcé sa reconstruction avec ces deux changements, tout juste à temps pour sa deuxième moitié de saison.

Neill était le dernier membre restant de l'édition de l'an un du Phoenix.

Il fut le neuvième choix du repêchage de la LHJMQ de 2012 par les Foreurs de Val d'Or. Il a immédiatement demandé un échange et s'est ainsi retrouvé à Sherbrooke.

Le Montréalais d'origine a été choisi en cinquième ronde (144e au total) par les Canucks de Vancouver lors du repêchage 2015 de la LNH à Sunrise en Floride.

Il connaissait cette saison un départ canon offensivement. En seulement 36 matchs, il a récolté 46 points (10 buts et 36 passes).

« Carl est un défenseur de 20 ans, qui connait une saison offensive exceptionnelle. Il y avait plusieurs équipes intéressées à ses services, mais c'est toujours particulier lorsqu'il s'agit d'un joueur de 20 ans. On n'avait pas le choix d'être à l'écoute », a dit le directeur général Jocelyn Thibault.

L'arrivée du défenseur droitier Luke Green, la semaine dernière, aussi par voie de transaction, avait en quelque sorte sonné le glas du défenseur de 20 ans avec le Phoenix puisqu'il y avait congestion à la position de défenseur droit dans l'équipe, avec la présence de Julien Bahl, Green, Neill et Thomas Grégoire.

Véritable homme de fer, Carl Neill a disputé 289 matchs avec le Phoenix lors des cinq dernières saisons, compilant une fiche de 39 buts et 139 passes pour 178 points.

Le Phoenix rajeunit ainsi sa brigade défensive et se prépare donc activement pour les prochains mois.

Harwell quitte aussi

Harwell en était à une quatrième saison avec le Phoenix, lui qui a disputé 187 matchs avec l'équipe, récoltant 25 buts et 28 passes pour 53 points, tout en récoltant 210 minutes de punition.

Connu pour son jeu robuste et physique, le jeune n'a jamais pu disputer une saison complète depuis son arrivée dans le circuit Courteau, étant la plupart du temps blessé. À preuve, il n'avait disputé que 25 matchs de son équipe jusqu'ici en saison.

Harwell a été un choix de quatrième tour (66e au total) au repêchage de 2013.

Lefebvre a quant à lui été un choix de deuxième tour des Tigres en 2015.

Attaquant au format imposant, à 6'03 et 207 livres, Lefebvre a joué 28 matchs à sa saison inaugurale et il n'a pris part qu'à 19 rencontres cette saison avec Victoriaville.

Il est toujours à la recherche d'un premier but au hockey junior (0-5).

« C'est un beau risque à prendre pour nous. Des attaquants de ce gabarit, il n'y en a pas des tonnes, et grossir notre formation est un désir concret. Il a aussi de bonnes habiletés, il n'a pas été repêché aussi haut pour rien », a dit le DG du Phoenix Jocelyn Thibault.

« On souhaite la meilleure chance à Chase, on se quitte en très bons termes, on l'a remercié pour ses précieux services depuis son arrivée avec nous. Il va bien cadrer dans le style de jeu des Tigres et il désirait s'aligner avec une équipe mieux positionnée au classement. »