Le Phoenix perd les Poulin... et le match

«On a tout de même joué un bon match, admet l'entraîneur Stéphane Julien. Même quand on perdait par trois buts, on dominait. On a eu beaucoup de tirs et de nombreuses chances de marquer. Notre indiscipline a coûté cher. On a perdu le momentum. Mais pour le reste, je ne peux pas en vouloir aux gars. À un certain moment, je devais rouler à trois lignes avec la perte des frères Poulin.»

Dès le début de la partie, les Oiseaux ont en effet perdu les services des frères Poulin lorsque le cadet, Samuel, a encaissé une mise en échec à la tête. Tel que promis en début de saison, son frère aîné Nicolas s'est porté à sa défense en ruant de coups Médérick Racicot.

Les deux Poulin saignaient toutefois abondamment après la séquence. Nicolas au poignet et Samuel au visage. L'aîné a reçu une inconduite de partie en plus de quelques points de suture au poignet. Son frangin n'est jamais revenu dans le match après s'être fait coudre la lèvre.

«Nicolas a été coupé sur la veine du poignet. On ne sait pas de quelle façon. Ça saignait beaucoup, mais il n'est pas blessé sérieusement. Il ratera toutefois la partie de samedi à Rouyn-Noranda. Pour ce qui est de Samuel, il a été fendu à la lèvre et a mal à la tête. On évaluera son état samedi», précise le pilote sherbrookois, qui craignait la commotion cérébrale.

«L'instinct a pris le dessus, confie Nicolas Poulin. On ne touche pas à mon frère et on se défend entre coéquipiers. Que ce soit lui, un autre ou même moi. J'aurais fait la même chose pour un autre coéquipier, mais ça vient me chercher un peu plus quand je vois que c'est mon frère. On n'accepte pas ce genre de coups dans notre sport.»

«J'étais content qu'il vienne prendre ma défense, mais en même temps je suis déçu de ne pas avoir joué et j'ai mal à la tête un peu, avance la recrue. J'ai aussi la lèvre recousue, mais ça fait partie du jeu.»

Si le coup était illégal, Samuel Poulin s'est quand même placé dans une position dangereuse. De vieux réflexes de midget AAA.

«Sam a coupé dans le centre. Il est encore jeune, il va apprendre, mais c'était un coup illégal. Heureusement, il va quand même bien. Pour être franc, je ne regrette pas du tout mon choix. Personne ne sera laissé à lui-même. On a du caractère, le message est passé», renchérit Nicolas Poulin.

«En début de saison, on veut montrer qu'on ne laissera pas passer ce genre de gestes, note Stéphane Julien. La ligne est mince entre l'indiscipline et le fait de prouver que l'équipe est soudée. On aurait aimé profiter d'un avantage numérique de cinq minutes tout en gardant Nicolas avec nous, mais en bout de ligne, on a su revenir dans le match et c'est positif.»

La soirée de Mathieu Nadeau

Le vétéran Mathieu Nadeau a connu une soirée du tonnerre: deux buts et deux mentions d'aide. C'est d'ailleurs lui qui a inscrit les locaux à la marque alors que Yaroslav Alexeyev était au cachot en première période.

Après l'épisode des Poulin, Mathieu Olivier a jeté les gants pour la première fois dans l'uniforme du Phoenix. L'imposant Zachary Gladu a payé le prix en étant fendu au sourcil.

Au deuxième vingt, la recrue Bailey Peach a fait parler son arme favorien effectuant un tir parfait digne des ligues majeures. Et ce, à son premier match dans la LHJMQ. Mathieu Nadeau n'a pas

perdu de temps avant de répliquer en réalisant un deuxième filet: 2-1 Val-d'Or. Un tir que le gardien Evan Fitzpatrick aurait aimé revoir.

Alors que son homologue Étienne Montpetit se montrait dominant, Nicolas Ouellet a creusé l'écart et le nouveau papa Adam Cheezo a porté la marque à 4-1.

Le Phoenix n'abandonne pas

Les Sherbrookois ont joué leur meilleur hockey au dernier tiers. Alexeyev s'est fait pardonner en sautant sur une rondelle libre, Thomas Grégoire a effectué tout un plomb et Marek Zachar a créé l'égalité en fin de match, forçant ainsi la tenue d'une prolongation.

Les tirs: 44-27 en faveur des visiteurs. Ce qui n'a pas empêché les hommes de Mario Durocher de terminer la fête sur une bonne note grâce au puissant lancer de David Noël, qui a joué les héros en fin de partie.

Les Oiseaux s'envoleront samedi vers Rouyn-Noranda pour y disputer la deuxième rencontre de la saison... possiblement sans les deux frères Poulin.