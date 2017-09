Hugo Roy et Thomas Grégoire de retour avec le Phoenix

(SHERBROOKE) Le Phoenix de Sherbrooke amorce sa saison la fin de semaine prochaine avec ce qui est devenu une tradition, soit un voyage en Abitibi. Et pour ces deux matchs contre Val d'Or et Rouyn-Noranda, Sherbrooke pourrait avoir du renfort.

Le capitaine Hugo Roy et le défenseur Thomas Grégoire ont été retranchés cette fin de semaine du camp d'entraînement de l'Avalanche du Colorado et ils devraient selon toute vraisemblance se joindre à l'équipe cette semaine et fort probablement être du premier voyage de l'équipe.

Roy et Grégoire ont été invités au camp de l'Avalanche, qui s'est amorcé la semaine dernière à Denver, au Colorado.

Ils étaient deux pièces importantes du Phoenix l'an dernier et ils le seront certainement à nouveau cette saison.

Hugo Roy a joué tous les matchs de l'équipe en saison régulière lors des deux dernières saisons de l'équipe. L'an dernier, il a récolté 34 buts et 26 passes pour 60 points.

Quant à Thomas Grégoire, le défenseur de 19 ans fut l'un des meilleurs défenseurs offensifs l'an dernier dans la LHJMQ, avec une production de 10 buts et 54 passes pour 64 points en 66 matchs.