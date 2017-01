Les Lions trop forts pour les Cantonniers

Les Magogois ont donc entrepris l'année 2017 de façon peu convaincante en subissant deux revers en moins de 24 heures. Encore plus inquiétant, les protégés de Félix Potvin ont marqué seulement trois buts à leurs quatre dernières rencontres.

« On pourrait trouver toutes les excuses du monde, mais le fait est que nous avons laissé manoeuvrer les Lions à leur guise. Ils ont frappé, patiné et la plupart de nos joueurs ont regardé passer la parade. Il faudra que les gars s'investissent plus. On ne joue pas comme une équipe affamée et cela est inacceptable », a confié Félix Potvin.

Plusieurs diront que la panne sèche de l'équipe en attaque survient en même temps que les départs d'Olivier Mathieu et Alexandre Couture pour la LHJMQ jumelés à la perte du défenseur Justin Bergeron, deuxième meilleur pointeur de l'équipe, qui est sur la liste des blessés pour encore plusieurs semaines, mais Félix Potvin ne partage pas cette opinion.

« Ça remonte à la deuxième semaine de décembre, rappelle le mentor des Cantonniers. Au risque de me répéter, il y a des joueurs qui doivent secouer leur léthargie et d'autres sortir de leur coquille. À défaut de trouver le fond du filet, si au moins on se comporte comme des guerriers, le vent va tourner. »

Même s'il a accordé cinq buts aux Lions, le gardien Rémi Poirier a été sensationnel devant la cage magogoise. Bombardé de 43 rondelles, dont 17 dans la seule première période, Poirier a évité une humiliation encore plus grande à son équipe.