Du galon pour les jeunes Cantonniers

Il s'agira évidemment de la première rencontre des Magogois depuis les départs officiels des vétérans Alexandre Couture et Olivier Mathieu pour la LHJMQ. Toujours sur la liste des blessés, les défenseurs Justin Bergeron, deuxième meilleur pointeur de l'équipe, et Zackiel Couture regarderont aussi la partie du haut des gradins. Il y a également Zachary Cadorette et Gabriel Fontaine qui étaient des cas incertains. À l'entraînement cette semaine, il y avait pratiquement autant de joueurs affiliés que de joueurs réguliers sur la glace.

Quelques joueurs affiliés viendront donc en renfort ce soir et les prochains jours nous indiqueront si l'état-major des Cantonniers pourra convaincre un ou deux joueurs de compléter la saison à Magog pour remplacer Alexandre Couture et Olivier Mathieu.

Max-Antoine Melançon

Avec tous ces départs, blessés et cas douteux, force est d'admettre que les Cantonniers n'amorcent pas l'année 2017 dans des dispositions idéales.

« C'est à partir de maintenant que nous devrons prouver que nous ne sommes pas une équipe de quelques joueurs. Tous devront rehausser leur jeu d'un cran », a noté l'entraîneur-chef Félix Potvin.

La recrue de 15 ans Max-Antoine Melançon pourrait être l'un de ceux qui feront oublier Couture et Mathieu sans nécessairement être aussi productifs. Du haut de ses six pieds un pouce, Melançon représente une valeur sûre pour l'avenir. Les derniers développements chez les Cantonniers feront en sorte qu'on lui confiera de plus grandes responsabilités plus tôt que prévu.

« Ce n'est pas seulement un joueur qui fera la différence. Tous les gars en uniforme devront en faire plus, moi le premier. Pas seulement en marquant des buts, mais en étant responsable défensivement parlant », déclare Melançon.

Ce dernier assure que le moral est bon dans le vestiaire de l'équipe.

« On voyait ça venir et nous n'avons pas été surpris d'apprendre qu'Alexandre et Olivier quittaient pour le junior majeur. Tout le monde aurait souhaité poursuivre avec le même alignement qui nous a permis de connaître du succès depuis le mois de septembre. On tourne la page et il faudra tout simplement travailler plus fort et éviter de commettre les mêmes erreurs que lors de notre dernier match en 2016 contre Amos. Si on essaie de tout faire seul, on va frapper un mur. Nous devons nous serrer les coudes et jouer en équipe plus que jamais », fait valoir le hockeyeur de Drummondville.