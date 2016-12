Les Tigres jouent avec le feu

(Victoriaville) En avant 3-0 après 40 minutes de jeu, les Tigres de Victoriaville semblaient voguer vers un gain facile face au Drakkar de Baie-Comeau, mercredi soir au Colisée Desjardins. Les visiteurs sont toutefois revenus de l'arrière avec deux buts au cours du dernier tiers. Ça n'a toutefois pas été suffisant, les Félins ont tenu le coup et l'ont emporté 4-2.

Tout juste confirmé dans ses fonctions pour la deuxième moitié de saison, Nicolas Latulippe a démontré sa satisfaction à ses employeurs, inscrivant son premier but de la saison afin de briser la glace au cours de la troisième minute. Maxime Comtois a doublé l'écart avant la fin du premier engagement, puis Lucas Thierus a marqué son premier but à son premier match de la saison. L'ancien du Phoenix de Sherbrooke a bien paru à ses débuts dans son nouvel uniforme.

Les Tigres de Victoriaville ont réglé le cas des joueurs de 20 ans, mercredi, en expédiant l'attaquant Mathieu Ayotte aux Remparts de Québec en retour d'un choix de sixième ronde en... 2019.

Les Félins avaient pourtant préféré la candidature d'Ayotte à celle de Nicolas Latulippe cet automne, forçant le défenseur à amorcer sa saison avec le Titan de Princeville dans la LHJAAAQ. La donne a toutefois changé depuis. Blessé à une épaule, Ayotte a été limité à seulement 14 des 35 rencontres de son équipe depuis le lancement des hostilités. Il n'a pas été un élément important des succès de l'équipe.

En revanche, les Victoriavillois avaient un grand vide à combler à la ligne bleue et ils en sont venus à la conclusion que la présence rassurante du vétéran était de mise pour la deuxième moitié de campagne.

Le directeur général des Tigres, Kevin Cloutier, a également envoyé le défenseur affilié de 19 ans David Comeau aux Sea Dogs de Saint John en retour d'un choix de 11e ronde en 2018.

À l'autre bout de la 122, les Voltigeurs de Drummondville ont indiqué qu'il ne requérait plus les services du gardien de but de 19 ans Frédéric Foulem. Ils l'ont retourné à la maison en attente d'une transaction.

Il apparaissait clair dans le plan de match des Rouges qu'Olivier Rodrigue devenait le gardien de but numéro et que le vétéran serait confiné à un rôle de soutien. Déjà mis de côté lors du retour au jeu d'Anthony Dumont-Bouchard, Foulem n'aura donc pas eu l'occasion d'effectuer un retour au Centre-du-Québec. En sept sorties cette saison, Foulem n'a remporté que deux matchs et a maintenu une moyenne de buts alloués par partie de 5,13.

Ainsi, c'est le cerbère de Durham-Sud Émilien Boily qui siégera au bout du banc au cours de la deuxième moitié de saison. Ce dernier évoluait, jusqu'à tout récemment, pour le Blizzard d'Opaskwayak dans la Ligue junior A du Manitoba.