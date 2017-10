Deux médailles d'argent pour Kim Boutin

« Je suis très satisfaite de mon week-end! Mes objectifs de préparation mentale ont été un succès. J'avais un plan à exécuter et je l'ai suivi », a commenté d'entrée Boutin.

La Sud-Coréenne Choi Min-jeong a remporté sa troisième victoire individuelle, elle qui s'était imposée au 500 m et 1500 m la veille. La Britannique Elise Christie a complété le trio de tête. « Avec deux tours à faire, je n'avais plus Christie dans ma mire, a poursuivi la patineuse de 22 ans. Dans ma tête, je ne pensais pas que j'étais rendue à ce niveau, mais maintenant, c'est sûr et certain que les Coréennes sont dans ma mire. Je crois en mon potentiel d'aller les défier jusqu'à la fin. »

Il y a également eu de l'action en finale A masculine du 1000 m. Le Bouchervillois Charle Cournoyer a chuté dans la dernière ligne droite de sa course alors qu'il se trouvait en troisième place. Le Sud-Coréen Lim Hyo-jun a gagné l'or, mais a lui aussi tombé une fois passé la ligne d'arrivée à cause du Néerlandais Sjinkie Knegt. Ce dernier était deuxième, mais a été pénalisé pour avoir fait chuter son adversaire. L'argent est donc revenu à un autre représentant de la Corée du Sud, Hwang Dae-heon, et le bronze au Chinois Han Tianyu.

« Je ne suis pas déçu de cette course. J'étais bien placé, mais j'aurais pu faire mieux. Ça reflète bien le travail que j'ai fait pour m'amener jusqu'à cette année olympique, a dit Cournoyer, quatrième. Je ne peux pas dire que c'est un sport ingrat. J'ai fait une erreur technique dans le tracé du dernier virage. Je suis responsable de ma malchance. »

Double podium au relais

En finale A du relais 5000 m, Charles Hamelin, Charle Cournoyer, Samuel Girard et Pascal Dion (Montréal) se sont imposés devant les Chinois et les Japonais. Il s'agit de la première médaille d'or depuis novembre 2015 pour le Canada dans cette épreuve. François Hamelin (Sainte-Julie) a aussi reçu une médaille pour avoir aidé le pays à se qualifier vendredi.

Au 3000 m, Kasandra Bradette, Valérie Maltais, Marianne St-Gelais (Saint-Félicien) et Jamie Macdonald (Colombie-Britannique) ont mis la main sur l'argent. Kim Boutin a aussi reçu sa médaille pour sa participation en quart de finale. Les Sud-Coréennes ont gagné et les Russes ont fini troisièmes.