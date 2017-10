 Martin Bernard voit la lumière au bout du tunnel 

(Sherbrooke) Après deux saisons plus difficiles, le Drakkar de Baie-Comeau s'approche de l'objectif en sortant peu à peu de cette période de noirceur. Et cette saison, l'entraîneur sherbrookois Martin Bernard voit l'espoir rejaillir.

Au septième rang il y a trois ans, le Drakkar a par la suite dû reconstruire son équipe. Le résultat : une dernière place en 2015-2016 et le 13e rang la saison dernière.

« On continue de progresser. Notre équipe est encore l'une des plus jeunes de la ligue. La perte de Mateo Pietroniro a fait mal. Il a quitté pour la USHL. Les recrues ne sont pas nécessairement assises sur la bonne chaise, mais heureusement, on peut compter sur Antoine Samuel devant le filet. »

L'objectif cette année : l'avantage de la glace en séries.

« On voulait faire les séries l'an dernier, on a réussi, rappelle l'ancien entraîneur des Cantonniers de Magog. On continue de pousser les jeunes et je suis content de la progression de mon équipe. On a toutefois le syndrome de la deuxième année de notre cycle. On joue présentement pour ,500 après cinq parties. »

Personnellement, l'ex-pilote des Cataractes de Shawinigan adore son expérience à Baie-Comeau.

« Tous les membres travaillent bien ensemble. Nos partisans sont très impliqués au sein de l'équipe. Baie-Comeau est une petite ville. On a une population de 20 000 environ. C'est comme s'il y avait une équipe de hockey junior à Magog. On a vraiment une belle ville de hockey et les gens appuient bien leur équipe et comprenaient lorsque l'équipe connaissait un passage à vide. Ils sont excités de voir où notre club se situera cette saison et lors des prochaines années », résume Bernard.