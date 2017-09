LBMQ : les Castors forcent un match ultime

(Coaticook) Les Castors d'Acton Vale ont forcé la tenue d'un septième match, vendredi, au Stade Julien-Morin de Coaticook, l'emportant par la marque de 2 à 1. Après avoir tiré de l'arrière 1 à 0, Acton Vale a égalé la marque en septième manche et est allé chercher la victoire en prolongation en 9e manche.

L'entraîneur-chef du Big Bill, Jonathan Breton, pense déjà en mode septième match. « C'est ça le baseball. Ce soir, ils sont revenus dans le match et ont fait les beaux jeux. On n'a pas exécuté les jeux comme on aurait dû. Peu importe qui l'on affronte au prochain match, il n'y aura pas de repos », commente-t-il.

Les amateurs de jeux défensifs impressionnants ont été servis durant la partie. Les deux équipes se sont livré du baseball excessivement serré et ont réussi à tenir les partisans sur le bout de leur siège de la première à la neuvième manche.

Les Castors ont été dominants défensivement durant toute la partie. Réalisant cinq doubles jeux, les poulains de Steve Green ont réussi à contrer les meilleurs frappeurs du Big Bill.

Offensivement, Frédéric Gaudreau a joué une excellente partie pour les Castors. Le vétéran a produit le premier point des siens. Du côté du Big Bill, Mathieu Boutin a claqué deux coups sûrs et a produit un point.

C'est Martin Bérubé qui a frôlé le marbre en toute fin de partie pour les Castors. Alors qu'Axel Lavoie a jonglé avec la balle à l'arrêt-court, Bérubé en a profité pour plonger au marbre et être déclaré sauf sur un jeu excessivement serré.

Le Big Bill et les Castors croiseront le fer dimanche à 13 h 30. Le gagnant partira du Stade Léo-Asselin avec le titre de champion de la Ligue de baseball majeur du Québec.