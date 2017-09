Le sport régional en bref

La Tribune (Sherbrooke) Un premier tour du chapeau depuis 2008

Pour la première fois depuis 2008, une joueuse de l'équipe féminine de soccer a réussi un tour du chapeau. L'exploit a été accompli par la recrue Frédérique Rivard, qui a inscrit trois filets dans une victoire de 4-0 des Gaiters contre l'équipe féminine du Vert & Or lundi soir. Elle a marqué à la 44e, 45e et 80e minutes du match. Jessica Dodig a marqué l'autre filet des gagnantes. À son deuxième départ, Danielle Desrochers a récolté le jeu blanc avec cinq arrêts. Il s'agissait de la première victoire à la maison pour les filles depuis 2014 et surtout, la première fois depuis 2004 qu'elles réussissaient quatre buts en un match.

Les Cougars divisent sur la route

L'équipe masculine des Cougars du Collège Champlain a subi un premier revers en 2017-18 lorsque elle en s'inclinant 5-3 samedi face aux Jeannois, à Alma. Tristan Kleine-Fournier, Samuel Grégoire et Charles-Antoine Girard ont marqué pour les Cougars dans la défaite, qui est allée au dossier du gardien Zach Cloutier. La troupe de l'entraîneur Stephan Lebeau a retrouvé le chemin de la victoire en battant les Dynamiques de Sainte-Foy 4-0 dimanche. Jacob Sinclair, avec deux, Jordan Chabot et Vincent Cloutier ont marqué, alors que le jeu blanc fut l'exploit de Sean Julien. Les Blues du Collège Dawson seront à Sherbrooke ce vendredi à 20 h et les Filons de Thetford Mines, dimanche à 16 h.

Agrandir Justine Boudreau Photo fournie

Sept médailles pour les escrimeurs de l'EPMS

Les escrimeurs sherbrookois ont connu du succès le week-end dernier à Montréal lors du premier tournoi provincial de l'année en pentathlon moderne. Justine Boudreau, toujours classée cadette, a remporté la médaille d'or dans la catégorie senior et l'argent chez les juniors. La Sherbrookoise aura un horaire très chargé dans les prochaines semaines alors qu'elle participera à plusieurs événements à l'étranger, aux États-Unis, et la semaine prochaine à Toronto. Loic Beaulieu a également remporté deux médailles : l'or chez les juniors et le bronze chez les seniors. Sabrina Plante a remporté le bronze en catégorie junior. En catégorie Masters femme au sabre, Nathalie Simard et Isabelle Marcil ont terminé l'épreuve au troisième rang.

Agrandir Jason Crack Photo fournie

Jason Crack échangé au Wild de Windsor