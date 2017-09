 Cross-Country : le Vert & Or fait sa loi sur ses terres 

(Sherbrooke) Les coureurs du Vert & Or de l'Université de Sherbrooke tenaient à être rois et maîtres sur leur territoire samedi lors de la Rencontre Invitation Vert & Or de cross-country à la base de plein air André-Nadeau. Alors que les femmes raflaient le titre au 6 km, les hommes, eux, terminaient au deuxième rang, tout juste derrière les rapides athlètes du Rouge et Or de l'Université Laval.

Gabrielle Desharnais-Préfontaine a montré le chemin à sa troupe avec une 4e place grâce à un temps de 22 min 56,70 sec, laissant ainsi trois athlètes du Rouge et Or monter sur le podium.

Shana Turcotte-Murray (5e), Camille Brisson (7e), Emma Dagenais (8e), Juliette Maurin (9e), Andréanne Marquis (14e) et Mireille Turcotte (24e) ont complété le top 25.

« Malgré la chaleur, je me sentais bien et le fait que mes coéquipières suivaient en peloton pas loin derrière m'a motivé à garder un bon rythme de course et continuer à courir devant. J'ai rapidement renoncé aux premières positions pour me concentrer sur ma course et je suis super contente que nous ayons pu gagner au classement par équipe au final. Je suis aussi très satisfaite de ma performance et de mon classement sur le plan individuel », a avancé Gabrielle Desharnais-Préfontaine.

La formation masculine a bien failli imiter les femmes en terminant avec un pointage de 33 contre 37 pour le Rouge et Or de l'Université Laval.

Charles Khazoom a été excellent chez le Vert & Or et a terminé au 5e rang lors du 8 km avec un chrono de 26 min 29,60 sec. Nicolas Bergeron (6e), Marc-Antoine Crépeau (7e) ont également bien fait.

« J'ai bien géré ma course aujourd'hui malgré une petite perte de vitesse à la fin de deuxième boucle. J'ai ensuite porté attention à garder un rythme constant jusqu'à la fin et la chaleur ne m'a pas vraiment dérangé », a indiqué le vétéran qui connaît son meilleur début de saison depuis son entrée à l'UdeS il y a quatre ans.

L'équipe de cross-country Vert & Or reprendra l'action le samedi 7 octobre à Québec à l'occasion d'une compétition interconférence Québec-Atlantique.