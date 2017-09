 Les Cougars échappent la victoire contre les Phénix 

(SHERBROOKE) C'était le match tant attendu entre les deux équipes invaincues au football collégial division 1. Les Cougars du Collège Champlain et les Phénix d'André-Grasset. Et comme c'est souvent le cas, c'est l'équipe qui fut la plus disciplinée et qui a commis le moins d'erreurs qui a remporté le match.

Et dans ce cas-ci, ce sont finalement les Phénix qui se sont sauvés avec la victoire grâce à un placement inscrit à la toute fin de la rencontre, en route vers un gain de 24-21.

Grasset trône donc en tête avec une fiche de 5-0, alors que les Cougars sont maintenant à égalité au deuxième rang du classement avec les Faucons de Lévis-Lauzon avec une fiche de 4-1.

« On l'a échappé celle-là. On se retrousse les manches dès lundi matin, on corrige et on se prépare pour un autre gros match sur la route samedi prochain contre CNDF », a lancé l'entraîneur-chef des Cougars, Kevin Mackey.

« On menait 21-7 avec trois minutes à faire au match et on a commis deux revirements très coûteux. Une grosse équipe comme Grasset profite toujours de ses chances et c'est ce qu'ils ont fait. À 21-21, on avançait à l'attaque pour aller se positionner pour le placement gagnant, mais on a été intercepté. »

« Les revirements, mais aussi l'indiscipline, nous ont tués. On a écopé pour 110 verges de punition. Je n'aime pas perdre, mais on va pouvoir les reprendre d'ici la fin de la saison. Grasset a une très bonne équipe de foot », a dit Mackey.

Les Cougars se sont principalement rangé derrière leur ligne offensive et leur jeu au sol dans cette rencontre. Avec en tête le porteur Félix Lussier-Roy (24 portées pour 132 verges), les Cougars ont couru pour 263 verges au total.

Par la voie des airs, le jeune quart de première année Lukas Boulanger a été moins occupé, avec 9 passes complétées en 14 tentatives, pour 54 verges, une passe de touché et une interception.

« Notre ligne offensive va bien, et dans un football à quatre essais, tu cours le ballon tant et aussi longtemps que tu as du succès. Félix a une fois de plus été très productif. En plus, il faisait très chaud samedi, alors on voulait s'imposer physiquement et dominer Grasset. On a été capable de le faire pendant une grande partie du match », a analysé l'entraîneur.

En défensive, Jérémie Bérubé fut le meilleur des siens avec six plaqués, alors que Shawn Boucher et Brendan Murphy en ont réalisé cinq. Michael Broderique a réalisé une interception.

La défensive des Cougars en a eu plein les bras avec le meilleur passeur en division 1; Jonathan Sénécal (23 en 40) a lancé pour 338 verges, avec trois passes de touché.

Un autre gros test sur la route attend les Cougars samedi. Ils visiteront alors le Notre-Dame, à Québec, les champions en titre du Bol d'Or division 1.

« On a un calendrier difficile, avec de gros matchs sur la route; d'abord Vanier, ensuite Grasset et maintenant CNDF. Mais pour gagner le championnat, il faut être capable de battre les meilleures équipes. Et il y en a plusieurs dans notre division! »