 De la plage à la surface glacée pour les Cantonniers 

(MAGOG) Après un début de match hésitant où ils ont laissé les Riverains du Collège Charles-Lemoyne prendre l'initiative et marquer le premier but de la rencontre, les Cantonniers de Magog ont répliqué avec quatre buts sans riposte pour finalement savourer un gain de 4-1, dimanche.

Cette victoire inscrite au domicile des protégés de Guillaume Latendresse est une sixième en autant de rencontres depuis le début des hostilités dans la Ligue midget AAA du Québec et permet aux Magogois de dominer le classement général.

Félix Potvin s'était réservé une déclaration savoureuse après la victoire des siens. « Pour débuter la partie, on avait l'air d'une gang de gars qui s'étaient fait bronzer sur le bord du lac Memphrémagog avant de sauter dans l'autocar. On a quand même réussi à contenir les Riverains en première période et par la suite les gars ont joué avec aplomb. Nous avons apporté quelques ajustements après la deuxième période et les joueurs ont bien réagi en appliquant exactement ce qu'on leur a demandé », a révélé Potvin qui aime de plus en plus la réaction de ses adolescents.

« Après quatre victoires d'affilée, les gars auraient pu croire que ce serait facile en fin de semaine et tomber dans l'individualisme. C'est tout le contraire qui se produit. Tout entraîneur dira que c'est l'attitude qu'il recherche. »

Les vétérans

Les vétérans sont ceux qui ont sonné la charge dans ce gain de 4-1. Max-Antoine Melançon a dirigé l'attaque des siens avec un but et deux aides. Simon Pinard et Gabriel Fontaine ont aussi enfilé l'aiguille, tout comme la recrue Patrick Guay. Un autre vétéran, Jérémy Rainville, a fourni deux mentions d'aides. Finalement, le vétéran gardien Rémi Poirier a eu le meilleur sur son rival Tommy Da Silva, considéré par certains comme le meilleur portier de la ligue.

« Tous nos vétérans, sans exception, livrent la marchandise. Certains reviennent plus souvent dans le sommaire, mais les autres qui font moins de bruit à ce chapitre sont tout aussi efficaces. Nos recrues et vétérans font très bon ménage », fait valoir le mentor des Cantonniers.

Qui oserait le contredire avec une fiche de 6-0?