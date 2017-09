Le Mistral M17 AAA aux Nationaux

La troupe des moins de 17 ans de Vincent Orsida devait absolument gagner sa dernière rencontre. Et elle a pu festoyer sur le terrain du parc Sylvie-Daigle de Sherbrooke.

« On devait gagner ce match-là, rappelle David Harrisson. Parce que la formation de Saint-Laurent n'était qu'à un seul point de nous. L'an passé, c'était la deuxième année de suite que notre équipe ratait sa qualification pour les Nationaux alors que celle de Saint-Laurent y accédait. C'est un peu une revanche pour nous. »

Le rendez-vous aura lieu du 4 au 9 octobre à Fredericton au Nouveau-Brunswick.

« On vise le premier rang. Mais c'est une expérience que notre club vivra. L'important sera d'avoir du plaisir et le reste viendra », poursuit le capitaine.

De bons partisans

Les anciens du Mistral, champions en 1995, étaient présents pour encourager les jeunes sherbrookois. Ils ont pu se rappeler de bons souvenirs.

« Chaque fois que nous réalisons un exploit, nous espérons que la relève puisse vivre les mêmes événements que nous. Cette fois, nous avons dû attendre longtemps, plus de 20 ans. Ces événements sont faits pour être répétés dans le temps et c'est merveilleux de voir les jeunes accéder aux Nationaux », a souligné l'ancien membre du Mistral Lionel Hugonnier.

« Ils vivront pour la première fois l'expérience du championnat national. C'est grand! Ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas une fin en soi, mais une étape. Une étape très importante par contre et nous la célébrons avec eux », a confié Richard Pierre-Gilles.

Son ex-coéquipier Steve Dubuc admet que cette victoire était l'une de ses plus belles réalisations.

« La première fois que nous avons participé aux Nationaux, nous étions un peu impressionnés, s'est souvenu Steve Dubuc. L'année suivante, nous savions ce qui nous attendait. Nous espérons toujours gagner, mais nous ne savons jamais si nous allons réussir. Je suis très fier aujourd'hui, parce que lorsque j'étais directeur technique du club, j'ai vu grandir plusieurs membres de l'équipe du Mistral M17 AAA pour finalement les voir se rendre à une compétition aussi importante. »

Chose certaine, les anciens étaient fiers dimanche après-midi après la victoire du Mistral.

« Pour nous c'est toute une fierté de les voir se rendre aux championnats nationaux. Le plus difficile est à venir pour eux », a confié Jean-Benoît Desbiens.

« Je fais partie de la vieille garde. Le soccer n'était pas si populaire à Sherbrooke autrefois. Maintenant, on compte sur une belle relève et les joueurs doivent profiter du moment. Il y a eu tellement de bons joueurs à Sherbrooke et la relève est là et elle se rend au point ultime de la compétition », a suggéré Luc Chabot.

Et grâce à cette victoire, les plus jeunes pourront s'en inspirer une fois de plus.

« Les jeunes de Sherbrooke voient qu'une formation sherbrookoise participera enfin à la plus grande compétition du pays et ce sera inspirant pour eux, a confié le capitaine David Harrisson. Ça leur donne de l'espoir. C'est du positif pour le club du Mistral et on est très fiers de répéter l'exploit des anciens. On reprend le flambeau maintenant. »

« Je suis entraîneur des moins de 10 ans de la division 1 masculine. Pour moi, les jeunes sont l'avenir. C'est important de leur transmettre notre savoir et ils prendront peut-être la relève plus tard et je serai là pour les appuyer à mon tour », a avoué le membre du Mistral M17 AAA, Lévy Marchessault.