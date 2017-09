Douze nouveaux immortels du sport

« C'est une belle classe, souligne Jean Perrault, ex-maire de Sherbrooke et président du conseil d'administration du Panthéon des Sports de Sherbrooke. L'objectif du Panthéon, c'est de faire connaître les Sylvie Daigle, Robert Bédard et autres aux plus jeunes. Si on ne faisait pas cela, je crois que la mémoire collective du sport à Sherbrooke serait perdue. »

Le doyen des Canadiens

Parmi les intronisés figure Gérard « Gerry » Plamondon, le dernier joueur encore vivant de l'édition des Canadiens de Montréal qui a remporté la Coupe Stanley en 1946.

« C'est tout un honneur surtout avec tout le monde présent ici. J'espère me rendre à 100 ans », raconte l'homme de 93 ans, qui suit encore assidûment les matchs des Canadiens.

M. Plamondon travaille encore régulièrement au magasin familial sur la rue Montréal à Sherbrooke.

Robert Claude Richardson est intronisé en tant que pionnier du ski alpin canadien. Il a participé aux Jeux olympiques d'Oslo en 1952. Il a inscrit un temps qui ne sera battu que 20 ans plus tard. Selon ceux qui l'ont vu skier, il était le meilleur skieur canadien de sa génération. Le natif de Magog a dessiné plusieurs pistes du mont Owl's Head, où il a travaillé jusqu'en 1995.

Le footballeur Tom Nütten est le seul Québécois à avoir une bague du Super Bowl. Il a remporté les grands honneurs avec les Rams de Saint-Louis en 2000. M. Nütten n'a toutefois pas pu être présent à la cérémonie.

« Il réside à Naples en Floride et son restaurant a été durement frappé par l'ouragan Irma, confirme Jean Perrault. Son billet d'avion était déjà acheté. Il voulait venir ici. »

M. Nütten a joué en tout 78 matchs dans la NFL.

Bien peu de gens connaissent George Povey. Il a contribué, au début du 20e siècle en compagnie d'Eugène Lalonde, à créer l'équipe de hockey du Canadien de Sherbrooke. Athlète hors pair, il est considéré comme le premier véritable bâtisseur du sport à Sherbrooke. Il a maintenant sa place au Panthéon.

Bertrand Fabi, pas juste un boulevard

« Tout le monde connaît la rue, mais on veut faire connaître l'athlète. C'est quelqu'un qui a un peu été oublié. »

C'est de cette façon que Jean Perrault a présenté le coureur automobile Bertrand Fabi, décédé le 22 février 1986. Le Sherbrookois a perdu la vie lors en faisant une sortie de piste lors d'essai de Formule 3 en Angleterre.

Avant cette fin tragique, Bertrand Fabi avait connu tellement de succès qu'il avait le titre de « futur Gilles Villeneuve ». Plusieurs experts du sport automobile le comparaient même à Ayrton Senna.

Au tennis de table, Hélène Bédard a pratiquement tout raflé. La native d'Ascot Corner a remporté le titre de championne junior canadienne en 1984 et en 1985. Elle a atteint la finale du championnat national sénior en 1987 en plus d'être championne au pays en double mixte et en double féminin en 1989 et 1992 respectivement.

« Quand j'ai commencé à jouer, on appelait aux sports à La Tribune pour donner des résultats et les gens nous disaient qu'on n'était pas au bon endroit. On a fait beaucoup de travail pour démystifier le tennis de table dans la région. On a fait beaucoup d'éducation. On a fait beaucoup de chemin depuis. »

Mme Bédard se consacre maintenant à la gestion de son entreprise à Ascot Corner.