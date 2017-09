Le Phoenix pratiquement complet

Le capitaine et attaquant Hugo Roy et le défenseur Thomas Grégoire ont été retranchés du camp d'entraînement de l'Avalanche du Colorado dimanche, et ce fut au tour du gardien numéro un de l'équipe Evan Fitzpatrick, lundi.

Ce dernier a quitté le camp des Blues de Saint-Louis ayant fait belle figure, confirme l'entraîneur-chef du Phoenix Stéphane Julien.

Le Tchèque Marek Zachar débarquera quant à lui jeudi en Abitibi et s'il obtient le feu vert des médecins, il pourra être de l'alignement du Phoenix vendredi, pour son match inaugural contre les Foreur, à Val d'Or. Rappelons que l'attaquant de 19 ans a représenté son pays à la Coupe des 4 Nations, en Finlande, à la fin août.

« Fitz devrait être de retour avec nous mercredi. Quant à Hugo et Thomas, ils seront à l'entraînement mardi. C'est dommage pour tous ces joueurs qui doivent quitter un camp pro, mais nous sommes bien contents de les accueillir! » a dit Stéphane Julien.

« Les dernières semaines du camp, et les matchs préparatoires, n'ont pas été faciles, on avait sept réguliers absents, tous des leaders importants pour cette équipe, et on n'était pas encore fixés sur la date exacte de leur retour à Sherbrooke. En même temps, on ne voulait pas bousculer les équipes collégiales et junior AAA en procédant à plusieurs rappels. Le timing est donc parfait. On va disposer de deux ou trois entraînements tous ensemble avant le début de la saison. »

Stéphane Julien a eu l'occasion de jaser avec les directeurs du personnel de l'Avalanche du Colorado et des Blues de Saint-Louis après le retour de ses trois joueurs.

Et les deux hommes étaient unanimes. Les joueurs du Phoenix ont très bien fait.

« Roy et Grégoire ont rempli les attentes là-bas. On m'a dit que l'organisation avait été surprise et satisfaite de leur rendement respectif. Les deux joueurs ont été invités et ils reviennent à la maison optimistes et contents d'amorcer la prochaine saison. Quant à Fitz, il a participé au tournoi des recrues et il a joué un match intraéquipe avec les Blues. »

Ces retours à Sherbrooke, combiné au retour en santé de Nicolas Poulin, font contre mauvaise fortune bon coeur chez le Phoenix, qui a appris qu'il devrait se passer des services du vétéran défenseur Luke Greene pour plusieurs semaines.

Ce dernier a été blessé cette fin de semaine au camp des Jets de Winnipeg.

« On m'a parlé d'un accident banal subi lors d'une séquence de jeu derrière le filet. Il n'a pas été opéré encore, mais il pourrait l'être aussi tôt que mardi. Un cartilage de l'épaule aurait été sectionné. Il va bien, mais on va attendre après l'opération pour connaître la durée de son absence. C'est une grosse perte, car il devait être un pilier de notre brigade défensive, avec Grégoire. Des gars comme (Alexandre) Joncas, (Olivier) Crête-Belzile ou (Jean-Mathieu) Lavoie, qui n'ont pas joué un match régulier dans la LHJMQ, devront prendre le flambeau », a dit Stéphane Julien.