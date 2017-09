Les Cougars toujours parfaits

La table est donc mise pour le match de la saison jusqu'à présent, quant les Cougars visiteront le Phénix d'André-Grasset, qui possède lui aussi une fiche de 4-0.

« On y va un match à la foi, un jeu à la fois. On s'attend à bien faire chaque semaine et on ne pense pas trop loin. On sait qu'on a une grosse semaine de préparation devant nous. Quand tu as un match important ou que tu affrontes une grosse équipe, la concentration est à son maximum. On a joué nos deux premiers matchs sur la route, dont celui contre Vanier, et on a très bien fait. On se prépare comme d'habitude », a dit l'entraîneur-chef de l'équipe Kevin Mackey.

Ce dernier s'est dit plus que satisfait de la victoire de samedi, contre Garneau (1-3).

« Ce fut notre meilleur match offensif de l'année. Notre ligne offensive a très bien fait. Vraiment, on a été solides. En défensive aussi, on a réalisé trois interceptions, dont l'une bonne pour un touché. On est gros, on est rapides, on est agressifs et on met beaucoup de pression sur le quart adverse. »

Les Cougars ont une fois de plus fait confiance au jeune quart-arrière Lukas Boulanger pour amorcer le match.

Et encore une fois, le jeune homme qui gradue à peine des Harfangs de l'école secondaire du Triolet, a fait le boulot. Il a complété 15 de ses 22 passes pour 166 verges et deux passes de touché; au sol, il a couru neuf fois pour 91 verges et deux majeurs. Au total, 257 verges pour Boulanger.

« Lukas joue très bien, alors on lui donne le ballon. Ça va bien pour lui. Le fait qu'il court aussi bien avec le ballon nous donne des armes de plus à l'attaque. J'ai aimé le fait que, samedi, on a pu utiliser nos trois quarts (Thomas Bolduc et David Mather) », a dit Kevin Mackey.

Au sol, Félix Lussier-Roy a récolté 102 verges en 16 portées.

En défensive, Sean Côté (cinq plaqués dont un pour perte, et une interception), Shawn Boucher (quatre plaqués) et Alex Poirier (quatre plaqués et un sac du quart), se sont illustrés.