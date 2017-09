Une première victoire pour les Gaiters

(Sherbrooke) Les Gaiters de l'Université Bishop's ont remporté un premier gain en 2017, et un premier gain depuis qu'ils ont joint la conférence des Maritimes, alors qu'ils ont eu raison des Mounties de Mount Allison vendredi soir à Sackville, au Nouveau - Brunswick, par 32-31, un match qui s'est conclu en prolongation.

Cette victoire est également la première de l'entraîneur-chef Chérif Nicolas au football universitaire canadien, lui qui pilotait l'an dernier les Spartiates du Vieux-Montréal, au football collégial division 1.

Remontée spectaculaire

Les deux équipes étaient à égalité 0-0 après le premier quart.

Dashaun Smellie a inscrit le touché au deuxième quart pour lancer les Gaiters en avance 10-3 à la demie.

Les Mounties (1-2) ont cependant renversé la vapeur en prenant les devants 17-10 après trois quarts.

Les Gaiters ont toutefois inscrit deux touchés en toute fin de rencontre pour égaler la marque à 24-24 et envoyer le match en prolongation.

Trey Millings a lancé Bishop's en avance en prolongation, mais les Mounties ont rapidement égalé les chances.

Et lors d'une tentative de placement, Vincent Dubé a raté la cible, mais le simple fut suffisant pour donner la victoire à Bishop's.

Jouer 60 minutes

« On a parlé toute la semaine qu'on se devait de jouer pendant 60 minutes, qu'on devait se battre pendant 60 minutes. Ce qu'on a réussi à faire, ce qui n'était pas le cas lors des deux derniers matchs. C'est une première victoire dont on est fiers ! », a dit Chérif Nicolas après la rencontre, sur les réseaux sociaux.

« Il y a encore des erreurs, des choses à changer, mais les gars ont fait le travail et on a joué un gros match. Je leur lève mon chapeau, ils ont bien bataillé pendant tout le match, les joueurs ont eu une mentalité de gagnant cette semaine et lors du match. Je suis content pour les fans, que l'on va retrouver à notre « homecoming » la semaine prochaine. »