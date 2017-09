 L'Académie Futsal ouvrira ses portes cet automne 

Le Futsal est un sport dérivé du soccer, mais plus rapide et avec des règles spécifiques et adaptées à un gymnase intérieur. Le sport est joué à cinq contre cinq avec un ballon spécialement conçu.

Le fondateur et directeur sportif Alae Hamidouch est très heureux d'oeuvrer au développement et à l'épanouissement des jeunes.

« Le soccer m'a permis de découvrir beaucoup d'horizons : j'ai été joueur Élite au Maroc puis entraîneur, éducateur et directeur techniques pour plusieurs clubs du Québec, j'ai oeuvré pour le développement du soccer depuis de nombreuses années. Mais le Futsal a un potentiel énorme de développement au Québec et je le trouve très intéressant au point de vue du développement sportif. Je cherchais à créer un programme complet d'apprentissage et une école de Futsal m'est apparue comme une excellente possibilité pour appliquer mes nouvelles connaissances et réaliser mon rêve »

Alae Hamidouch est diplômé de l'Université de Sherbrooke en kinésiologie spécialisée en encadrement sportif depuis 2015. Il croit donc que les jeunes pourront se développer de manière épanouissante avec un sport tel que le Futsal.

Le premier tournoi se déroulera du 30 septembre au 1er octobre.