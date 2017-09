 Douze nouveaux intronisés au Panthéon des sports 

(Sherbrooke) La troisième cohorte d'intronisation au Panthéon des sports de Sherbrooke, prévue pour le 20 septembre, proposera une douzaine d'athlètes, d'équipes sportives, de bâtisseurs. Et parmi ces intronisés 2017, on retrouvera la finale des Jeux du Québec d'été en 1977 et les Jeux d'été du Canada à Sherbrooke en 2013. Deux compétitions qui ont défini l'univers sportif sherbrookois, dit Jean Perrault.

« Ce sont deux événements très importants. Les Jeux du Québec en 1977, au même titre que les championnats du monde de ski nautique de 1967, ont transformé Sherbrooke et l'Estrie. C'est au lendemain de ces Jeux que Sherbrooke a voulu aller plus loin, et a voulu accueillir des événements sportifs plus importants, des événements majeurs. Et c'est ainsi qu'on a pu organiser les mondiaux jeunesse d'athlétisme en 2003, le championnat mondial de baseball et les Jeux du Canada en 2013 », a dit l'ancien maire de Sherbrooke et actuel président du conseil d'administration du Panthéon des sports, Jean Perreault.

« On a environ 500 personnes identifiées à honorer. On est très fiers du travail accompli jusqu'à présent; on a un lieu, la place du Panthéon à la Halte des nations, qui témoigne de ces exploits et de ces grands du sport. »

La Ville de Sherbrooke est un partenaire précieux pour le Panthéon.

« C'est un plaisir annuel que de participer à cette cérémonie. Il est important de se souvenir des bâtisseurs, des grandes compétitions et des athlètes, qui ont été des modèles pour bien des gens. Notre devoir de mémoire est important », a dit le conseiller municipal du district des Quatre-saisons et président du comité Sport et loisirs à la Ville de Sherbrooke.

Pour le président du comité de sélection du Panthéon, dirigé par Charles Tiffault, le nombre de candidats et d'événements d'envergure ne fait pas défaut.

« C'est la troisième édition, alors le travail coule plus facilement! En même temps, le travail est à la fois facile, et difficile. Il y a tellement de bonnes candidatures. L'historien André Tessier a fait tout un travail et cela nous permet de mettre en lumière des pans plus méconnus de notre histoire », a-t-il dit.

« Comme George Povey, par exemple. Il est considéré comme l'un des premiers véritable bâtisseur du sport à Sherbrooke. Il a joué au hockey, à la crosse, au baseball, au tournant du 19e siècle. C'était aussi un homme passionné, qui mettait de l'argent de sa propre poche pour promouvoir le sport et organiser des événements sportifs. »

« Dans le cas d'Hélène Bédard, on oublie souvent que le tennis de table est l'un des sports les plus pratiqués au monde et qu'il est très difficile d'y percer. Hélène a participé deux fois aux championnats du monde (1987 et 1991), aux Jeux panaméricains et aux championnats du Commonwealth », a poursuivi M. Tiffault.

Dans certains cas, dit ce dernier, l'âge explique en partie la sélection.

C'est le cas pour l'ancien du Canadien de Montréal Gérard « Gerry » Plamondon, qui est actuellement le plus âgé des anciens joueurs du Canadien toujours en vie. Il est présentement âgé de 93 ans.

Il a remporté la Coupe Stanley avec le Canadien de Montréal en 1945-46.

À noter que l'événement sera sous la présidence d'honneur de James McMahon, président - Région du Québec pour le Groupe Financier Horizons.