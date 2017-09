Les Tigres percent encore le Phoenix

Tout comme vendredi, les six meilleurs joueurs des Tigres manquaient à l'appel principalement à cause de la tenue des camps d'entraînement dans la LNH. Le Phoenix devait aussi se débrouiller sans cinq joueurs qui participent à ces camps. Nicolas Poulin, blessé, et Marek Zachar, toujours en Europe, étaient aussi absents.

Il suffit de regarder l'alignement des 18 équipes de la LHJMQ pour comprendre rapidement que les Tigres se retrouvent parmi les favoris en compagnie du Titan d'Acadie-Bathurst. Un titre qui semble à peine effleurer l'entraîneur Louis Robitaille.

« Je n'aime pas me fier aux pronostics. Qui avait dit que les Huskies de Rouyn-Noranda ou l'Oceanic de Rimouski allait gagner la coupe? Tout se jouera durant la saison. Il y a plusieurs impondérables. Comme les blessures ou les joueurs qui demeurent avec leur équipe professionnelle. J'aime mieux prendre un jour à la fois. »

Robitaille admet par contre qu'il adore l'équipe sous sa forme actuelle.

« J'aime les joueurs que j'ai sous la main. On a procédé à de beaux ajouts. Les gars travaillent fort chaque jour et c'est contagieux. Dans la vie, quand on est bien préparés, la pression ne fait pas peur. On a une équipe expérimentée. On a de vieux défenseurs et une bonne qualité de recrues. Même notre jeune gardien Côté-Cazenave impressionne L'organisation ciblait 2017 et 2018 comme de belles saisons et c'est à nous de faire le travail maintenant. »