Gavrilovic déjà prêt pour son prochain défi

Le Sherbrookois pourra probablement prendre sa revanche en affrontant au mois de décembre Marc-André Barriault, qui l'avait vaincu par décision partagée il y a un an. Un verdict qui n'avait pas du tout plu à Gavrilovic.

« Il ne semble pas vouloir se battre encore avec moi, estime le combattant de 30 ans. Il a affirmé que le train était passé, mais je crois qu'il sait que j'aurai encore l'avantage dans ce combat, parce qu'à mes yeux, j'aurais dû gagner il y a un an. »

Gavrilovic soignera toutefois quelques blessures à la suite de sa violente bataille contre l'ancien champion du circuit Bellator et se remettra aussitôt à l'entraînement.

« J'étais très content de ma performance. Je me battais contre un combattant d'expérience et je ne pensais pas m'en tirer aussi bien. L'arbitre a arrêté le combat à cause des coupures importantes au visage de Falcao », explique-t-il.

Chose certaine, Gavrilovic a su relever le défi et se dit déjà prêt pour le prochain.

« J'ai pris la décision de me concentrer uniquement sur les arts martiaux mixtes et j'ai eu la confirmation que j'ai fait le bon choix. Sur le plan personnel, je faisais face à l'un des plus gros challenges de ma vie et j'étais prêt. Je veux faire mon chemin dans le monde des arts martiaux mixtes et je ferai tout pour y parvenir », soutient Strahinja Gavrilovic.

Notons qu'Alex Beaulé était aussi en action vendredi soir. L'athlète de Drummondville a battu Chris McMullen par KO au second engagement.