Magog frappe fort en troisième période

Les Magogois amorcent donc le calendrier 2016-2017 de la Ligue midget AAA du Québec avec deux victoires en autant de rencontres. Vendredi devant leurs partisans, les adolescents de Félix Potvin avaient eu raison des Gaulois de St-Hyacinthe 4-3 grâce à un but dans la dernière minute de jeu de la partie.

La troisième période est donc payante jusqu'ici pour les Cantonniers. Hier, le Rousseau Royal était parvenu à limiter les dégâts pendant 40 minutes, mais ce fut la débandade pour eux au dernier vingt devant la pression exercée par les Magogois.

Après la victoire contre St-Hyacinthe, l'entraîneur-chef Félix Potvin avait souhaité une meilleure contribution de tous ses trios. Chose demandée, chose faite. Pas moins de 12 joueurs ont inscrit leur nom sur la feuille de pointage dans ce gain de 6-2. Jérémy Rainville a été le seul à signer un doublé. Les autres buts des vainqueurs ont été l'oeuvre de Max-Antoine Melançon (1-1), Marshall Lessard, Charles Beaudoin et Jacob Dion. Patrick Guay, Simon Pinard et Isaac Belliveau ont été complices de chacun deux buts.

Devant les buts, le jeune Olivier Adam a repoussé 19 rondelles en route vers une victoire à son premier départ dans la Ligue midget AAA du Québec. « Olivier a été très bon quand on en a eu besoin. Car le match a été serré pendant 40 minutes. C'est un gardien très calme », fait valoir Potvin.

Manque de constance

Le mentor des Cantonniers avait réservé ses meilleurs mots pour son gardien, car en dépit de leur fiche parfaite de 2-0, Potvin refuse de se laisser impressionner par ce départ sans revers des siens. « Nous devrons trouver un moyen pour changer la dynamique. Je ne trouve pas qu'on joue avec énergie et constance pendant 60 minutes. On a même l'air d'une équipe lente la majeure partie du temps. Je vois peu d'implication physique aussi. C'est inconcevable. Les gars ont joué avec un peu plus d'aplomb en troisième période, mais on ne s'en tirera pas toujours avec la victoire en étant congé pendant 40 minutes », a souligné Potvin.

Celui-ci se réjouissait tout de même de la contribution de tous ses trios à l'attaque. « Avec le brio d'Olivier devant les buts, c'est la seule autre note positive que je peux signaler. »